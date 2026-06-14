En muchas casas, las infusiones naturales siguen siendo una de las primeras opciones cuando aparecen molestias digestivas o sensación de pesadez en el estómago después de comer. Entre las preparaciones más conocidas aparece la mezcla de menta, anís y clavo de olor, una combinación que ganó popularidad por sus propiedades digestivas y su aroma intenso.

El clavo de olor es una especia muy utilizada tanto en la cocina como en los famosos remedios caseros de las abuelas. Diversos estudios le atribuyen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, digestivas y antibacterianas, principalmente por la presencia de eugenol, uno de sus compuestos más conocidos.

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La menta, por su parte, suele recomendarse para aliviar molestias estomacales leves, mientras que el anís aparece asociado a la reducción de gases y sensación de hinchazón. Por eso, muchas personas consumen esta infusión después de comidas abundantes o cuando sienten el abdomen pesado.

Para qué sirve hervir menta y clavo de olor

Según distintos especialistas que investigan las plantas medicinales, esta mezcla puede ayudar a:

Favorecer la digestión

Reducir gases y distensión abdominal

Aliviar molestias estomacales leves

Disminuir la sensación de pesadez

Aportar efecto relajante después de comer

En el caso del clavo de olor, algunos estudios también mencionan que podría colaborar para combatir bacterias y reducir procesos inflamatorios leves. Además, su aroma fuerte suele utilizarse para refrescar el aliento y generar una sensación de limpieza bucal.

Hervir menta y clavo de olor: para qué sirve y cuándo lo recomiendan. Foto: IA

Otro de los puntos destacados es que el clavo de olor contiene compuestos antioxidantes, asociados a la protección celular frente al daño oxidativo. Sin embargo, los especialistas aclaran que estos efectos no reemplazan tratamientos médicos ni deben considerarse soluciones milagrosas o trucos caseros para abordar este problema.

Cuándo suelen recomendar esta infusión

Esta bebida suele consumirse principalmente después de las comidas, sobre todo cuando hubo exceso de grasas, harinas o alimentos pesados.

También hay quienes la toman durante días fríos porque el vapor y el calor de la infusión generan sensación de alivio y bienestar general.

En algunos casos, se recomienda como complemento natural para personas que sufren digestiones lentas, sensación de hinchazón o gases frecuentes. Aun así, siempre se aconseja moderación y consultar con un profesional si los síntomas son persistentes.

Cómo preparar el té de menta y clavo de olor

La preparación del té de menta y clavo de olor suele ser simple y rápida. Muchas recetas caseras incluyen:

Hojas de menta fresca o seca

Un puñado pequeño de anís

Entre 3 y 4 clavos de olor

Agua caliente

Hervir menta y clavo de olor: para qué sirve y cuándo lo recomiendan. Foto : IA

Se deja hervir durante algunos minutos, luego se cuela y se consume tibio.

Algunas personas también agregan limón, jengibre o canela para potenciar el sabor y sumar aroma.

Qué hay que tener en cuenta antes de consumirlo

Aunque se trata de una infusión natural, los especialistas recuerdan que el consumo excesivo de clavo de olor puede generar irritación estomacal en algunas personas.

Además, el aceite esencial de clavo tiene una concentración muy alta y no debe utilizarse de manera indiscriminada.

Por eso, recomiendan consumir este tipo de bebidas con moderación y evitar reemplazar controles médicos o tratamientos indicados por profesionales de la salud.