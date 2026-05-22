Cuando suben las temperaturas y empiezan a aparecer mosquitos, hormigas o arañas en distintos rincones de la casa, muchas personas recurren a trucos caseros para mantener los ambientes más frescos y limpios. Uno de los métodos que ganó popularidad en los últimos meses consiste en hervir hojas de menta y usar esa preparación para rociar puertas y ventanas.

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La práctica combina limpieza, perfume natural y un posible efecto repelente gracias a los aceites esenciales que libera esta planta aromática. El mentol y otros compuestos presentes en la menta generan un olor intenso que resulta agradable para las personas, pero incómodo para varios insectos.

Además del uso doméstico, algunas corrientes vinculadas al Feng Shui sostienen que colocar menta cerca de la entrada ayuda a renovar la energía del hogar y aporta sensación de frescura y orden. Por eso, muchos recomiendan aplicar este truco especialmente en la puerta principal de la casa.

Para qué sirve hervir menta y usarla en puertas y ventanas

La menta contiene compuestos naturales con propiedades aromáticas y antimicrobianas. Al hervir las hojas, esos aceites esenciales se liberan en el agua y permiten preparar una solución casera que luego puede aplicarse con atomizador.

Entre los principales beneficios que se le atribuyen a este método aparecen:

Ayuda a neutralizar malos olores.

Deja un aroma fresco en la entrada del hogar.

Puede colaborar con la limpieza de superficies.

Funciona como repelente natural para algunos insectos.

Sirve para rociar puertas, marcos, ventanas y zócalos.

Hervir menta y rociarla en la puerta de casa: para qué sirve y cuándo recomiendan hacerlo. Foto: IA

Muchas personas utilizan esta preparación en épocas de calor, cuando aumentan los mosquitos y otros bichos que suelen ingresar desde patios, balcones o jardines.

Qué insectos podría ayudar a ahuyentar la menta

El olor fuerte de la menta suele ser molesto para distintos insectos y pequeños artrópodos. Por eso, las hojas frescas o el spray casero aparecen como una alternativa natural frente a los insecticidas tradicionales.

Según quienes aplican este truco en sus casas, la menta puede ayudar a mantener alejados:

Mosquitos.

Hormigas.

Arañas.

Moscas.

Algunas cucarachas pequeñas.

Los aceites esenciales interfieren con la orientación y percepción de estos insectos, lo que hace que eviten las zonas donde el aroma es más fuerte. Por eso se aconseja aplicar la preparación cerca de puertas, ventanas y rincones donde suelen aparecer.

Cómo preparar el spray casero de menta paso a paso

La preparación es sencilla y no requiere ingredientes costosos. Solo hace falta agua, hojas frescas de menta y un recipiente con atomizador.

Ingredientes

Hojas frescas de menta o hierbabuena

1 litro de agua

1 atomizador

1 paño limpio

Procedimiento

Hervir el litro de agua en una olla. Agregar un puñado grande de hojas de menta. Dejar reposar entre 10 y 15 minutos. Colar la preparación para retirar las hojas. Esperar a que el líquido se enfríe. Pasar la mezcla al atomizador. Rociar puertas, marcos, ventanas y zócalos. Limpiar con un paño húmedo y luego secar.

Hervir menta y rociarla en la puerta de casa: para qué sirve y cuándo recomiendan hacerlo. Foto: IA

Algunas personas también agregan unas gotas de aceite esencial de menta para potenciar el aroma y prolongar el efecto.

Cuándo recomiendan hacerlo y cada cuánto renovar la menta

Este truco suele recomendarse durante primavera y verano, cuando los ambientes permanecen más abiertos y aumentan los insectos dentro de la casa. También puede aplicarse después de días de humedad o lluvia.

En el caso de usar hojas frescas en recipientes cerca de la puerta, lo aconsejable es renovarlas cada cinco o siete días para que mantengan el aroma intenso. Si se utiliza menta seca, puede durar algo más.

Otra recomendación frecuente es aplicar el spray casero por la tarde o durante la noche, momentos en los que suelen aparecer más mosquitos cerca de puertas y ventanas.

Además de perfumar el ambiente, muchas personas eligen este método porque evita el uso constante de aerosoles químicos y deja una sensación de limpieza más natural dentro del hogar.