Locro patrio XL para el 25 de mayo: la receta rendidora para 10 personas

El locro patrio es uno de los platos que todavía genera gran expectativa en las familias argentinas de cara a cada 25 de mayo. Y cada año vuelve a aparecer en reuniones, peñas y encuentros entre amigos. Con ingredientes abundantes y una cocción larga, es una receta ideal para compartir en grupo durante las fechas patrias.
La versión XL tiene todo lo que se espera de un buen locro: maíz blanco, porotos, carnes de cerdo, chorizo colorado, panceta y mucho zapallo para darle cuerpo. Además de ser rendidor, tiene la ventaja de que mejora todavía más después de unas horas de reposo.
Otro de los puntos clave del locro está en la salsa picante, que aporta sabor y termina de levantar el plato. Con cebolla, morrones, ajo y pimentón, se sirve por encima y cada persona puede agregar la cantidad que prefiera.
Ingredientes
- Para el locro
- Aceite neutro
- 300 grs de maíz blanco
- 300 grs de porotos pallares
- 200 grs de cuernito de cerdo
- 2 patitas de cerdo
- 2 cebollas
- 3 varas de apio
- 3 varas de puerro
- 4 dientes de ajo
- Un chorizo colorado
- 200 grs de panceta
- Una tira de pechito de cerdo
- Una tira de falda
- 400 grs de zapallo plomo
- Pimentón c/n
- Sal y pimienta
- Agua c/n
- Para la salsa picante
- Una cebolla
- 5 dientes de ajo
- Un ají rocoto
- Pimentón
- Orégano
- Un morrón verde
- Un morrón rojo
- Aceite de maíz
Procedimiento
- La noche anterior poner en remojo el maíz blanco y los porotos pallares.
- Hervir las patitas y los cueritos de cerdo desde agua fría para desgrasarlos y retirar impurezas. Reservar.
- En una olla grande sofreír la cebolla, el ajo, el apio y el puerro con aceite neutro.
- Agregar los cueritos y las patitas previamente blanqueadas.
- Incorporar el maíz, los porotos y abundante agua.
- Cocinar durante una hora y media, agregando agua cuando sea necesario para mantener el nivel del líquido.
- Sumar la panceta, el chorizo colorado, la falda y el pechito de cerdo.
- Agregar el zapallo plomo junto con sal, pimienta y pimentón.
- Cocinar otra hora y media revolviendo de manera constante para evitar que se pegue.
- Para la salsa picante, sofreír todos los vegetales picados bien chicos en aceite de maíz.
- Condimentar con sal, pimienta, orégano y abundante pimentón.
- Servir el locro caliente con la salsa picante por encima.
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