Locro patrio XL para el 25 de mayo: la receta rendidora para 10 personas

El locro patrio es uno de los platos que todavía genera gran expectativa en las familias argentinas de cara a cada 25 de mayo. Y cada año vuelve a aparecer en reuniones, peñas y encuentros entre amigos. Con ingredientes abundantes y una cocción larga, es una receta ideal para compartir en grupo durante las fechas patrias.

La versión XL tiene todo lo que se espera de un buen locro: maíz blanco, porotos, carnes de cerdo, chorizo colorado, panceta y mucho zapallo para darle cuerpo. Además de ser rendidor, tiene la ventaja de que mejora todavía más después de unas horas de reposo.

Otro de los puntos clave del locro está en la salsa picante, que aporta sabor y termina de levantar el plato. Con cebolla, morrones, ajo y pimentón, se sirve por encima y cada persona puede agregar la cantidad que prefiera.

Comensales 10 Ingredientes Para el locro

Aceite neutro

300 grs de maíz blanco

grs de maíz blanco 300 grs de porotos pallares

grs de porotos pallares 200 grs de cuernito de cerdo

grs de cuernito de cerdo 2 patitas de cerdo

patitas de cerdo 2 cebollas

cebollas 3 varas de apio

varas de apio 3 varas de puerro

varas de puerro 4 dientes de ajo

dientes de ajo Un chorizo colorado

chorizo colorado 200 grs de panceta

grs de panceta Una tira de pechito de cerdo

tira de pechito de cerdo Una tira de falda

tira de falda 400 grs de zapallo plomo

grs de zapallo plomo Pimentón c/n

Sal y pimienta

Agua c/n Para la salsa picante

Una cebolla

cebolla 5 dientes de ajo

dientes de ajo Un ají rocoto

ají rocoto Pimentón

Orégano

Un morrón verde

morrón verde Un morrón rojo

morrón rojo Aceite de maíz

Procedimiento

La noche anterior poner en remojo el maíz blanco y los porotos pallares. Hervir las patitas y los cueritos de cerdo desde agua fría para desgrasarlos y retirar impurezas. Reservar. En una olla grande sofreír la cebolla, el ajo, el apio y el puerro con aceite neutro. Agregar los cueritos y las patitas previamente blanqueadas. Incorporar el maíz, los porotos y abundante agua. Cocinar durante una hora y media, agregando agua cuando sea necesario para mantener el nivel del líquido. Sumar la panceta, el chorizo colorado, la falda y el pechito de cerdo Agregar el zapallo plomo junto con sal, pimienta y pimentón. Cocinar otra hora y media revolviendo de manera constante para evitar que se pegue. Para la salsa picante, sofreír todos los vegetales picados bien chicos en aceite de maíz. Condimentar con sal, pimienta, orégano y abundante pimentón. Servir el locro caliente con la salsa picante por encima.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/