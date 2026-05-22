Gustavo Méndez contó en La Mañana con Moria que Mauro Icardi le cumplió a la China Suárez el sueño de conocer Japón. La pareja viajó sin los hijos de la actriz —Rufina Cabré, Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña—, quienes se quedaron en Turquía.

En ese contexto, el panelista mostró imágenes de la China y el futbolista recorriendo las calles de Tokio y visitando un Micro Pig Café, un particular espacio donde las personas interactúan con mini cerdos.

China Suárez y Mauro Icardi acariciaron cerdos en Japón (Foto de redes sociales)

“Estas son las imágenes de Mauro Icardi y la China Suárez caminando por las calles de Tokio, sin los hijos. Fueron como a un ‘museo’ de chanchos vivos. Van para acariciarlos”, relató Méndez.

Moria lanzó un filoso comentario sobre Wanda Nara

Entonces, haciendo gala de su clásica lengua filosa, Moria Casán lanzó un comentario que muchos interpretaron como una indirecta hacia Wanda Nara.

“¿No hay zorros? ¿Son mini chanchos? Porque a la China le dijeron zorra”, disparó la conductora.

Sin mencionar explícitamente a Wanda, la One redobló la apuesta y deslizó otra polémica frase.

China Suárez y Mauro Icardi acariciaron cerdos en Japón (Foto de redes sociales y eltrece)

“Esto tiene una cosa, porque viste cómo le dicen a la ex de Icardi en las redes. Esto tiene una connotación”, comentó.

Y cerró, picantísima: “A la ex de Icardi le dicen en todas las redes ‘bad pig’, que es cerdo malo. Y justo van a un museo de cerdos”.