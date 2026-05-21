Un verdadero escándalo explotó entre Gladys “La Bomba Tucumana” y Cinzia Francischiello, quienes protagonizaron un tremendo cruce que terminó en un mar de llanto, insultos y acusaciones gravísimas.

Todo comenzó por una insólita discusión relacionada con una base de maquillaje, pero rápidamente la situación escaló a niveles impensados y derivó en una feroz pelea cargada de tensión: “Cuando me sacaste la base oscura, ¿pensaste que no me iba a dar cuenta?”, lanzó Cinzia, visiblemente alterada. Y lejos de quedarse callada, La Bomba reaccionó indignadísima: “¿Cómo pensás que yo voya robarte? ¿Cómo te animás a decirme eso?”.

¡Andá nena, volá! ¡Estpas loca, tarad...! ¿Qué te pasa? No necesito una base. Sos una desubicada y una atrevida. ¿Cómo te animás a decirme eso? Te re zarpaste conmigo. Me acusaste de ladrona, cagon...“, agregó la cantante, muy movilizada.

Foto: Captura (Telefe)

Luego, completamente fuera de sí, apuntó durísimo contra Cinzia, en una conversación con Franco Zunino y Emanuel Di Gioia: “Es una atrevida mal, una desubicada, una serpiente, una bicha asquerosa, horrible. Es detestable”.

En medio del llanto, incluso pidió públicamente que la participante abandone el programa: “A toda la gente que me quiera a mí un poquito, les pido que esa chica se tiene que ir de acá”, cerró, completamente afectada.

¡Qué momento!

Foto: Captura (Telefe)

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ESCÁNDALO EN GRAN HERMANO: BRIAN SARMIENTO PODRÍA RECIBIR UNA DURÍSIMA SANCIÓN

La vuelta de Brian Sarmiento a Gran Hermano: Generación Dorada prometía revolucionar la casa, pero nadie imaginaba que el escándalo explotaría tan rápido. A pocas horas de haber reingresado al reality, el exfutbolista quedó envuelto en una enorme polémica tras brindar información del exterior delante de varios participantes, algo que está completamente prohibido por el reglamento del programa.

La situación no tardó en viralizarse y generó una ola de indignación entre los fanáticos del ciclo, que rápidamente comenzaron a reclamar una sanción ejemplar por parte de la producción.

Según señalaron distintos seguidores de Gran Hermano en redes sociales, Brian habría comentado cuestiones que conoció mientras estuvo afuera de la casa, rompiendo así el aislamiento que deben respetar todos los jugadores durante la competencia.

Foto: Prensa (Telefe)

El episodio desató un verdadero escándalo en las redes, donde miles de usuarios apuntaron contra el participante y exigieron medidas urgentes por parte del Big. Mientras algunos pidieron directamente la expulsión mediante la famosa puerta giratoria, otros consideraron que la sanción mínima debería ser una placa automática por haber infringido una de las normas más sensibles del reality.

Lo cierto es que, por estas horas, la producción ya estaría analizando lo sucedido y no se descarta una decisión contundente. Desde el comienzo de esta edición, Gran Hermano mantuvo una postura muy estricta respecto a cualquier tipo de información proveniente del afuera, especialmente cuando puede alterar estrategias o modificar la percepción de los jugadores dentro de la casa.