El espectáculo argentino despidió este lunes a Luis Margani, uno de los actores más versátiles y queridos de la escena nacional. La Asociación Argentina de Actores comunicó la noticia y expresó sus condolencias a familiares y amigos del artista, que falleció el 5 de julio.

Margani, nacido en Sicilia, Italia, en 1948, llegó a la actuación después de una vida alejada de los sets. Durante años trabajó como electricista de automóviles y, en paralelo, fue bajista del grupo Séptima Brigada, conocido por el éxito “Paco Camorra” en los años 70.

El salto al cine llegó en 1995, cuando el director Pablo Trapero lo convocó para el cortometraje Negocios. Cuatro años después, Margani alcanzó el reconocimiento internacional con su papel de “Rulo” en Mundo grúa, una película que se convirtió en un clásico del cine independiente argentino. Por ese trabajo recibió el Cóndor de Plata al Actor Revelación.

Luis Margani en Mundo Grúa (Foto: gentileza prensa)

A partir de ese momento, su carrera se expandió a la pantalla grande, la televisión y el streaming, donde se ganó el respeto de colegas y el cariño del público.

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En cine, Margani participó en títulos como La fuga, Una noche con Sabrina Love, El favor, Industria argentina, Palermo Hollywood, La suerte está echada, Doble discurso y El cazador. En televisión, su rostro se volvió habitual en ficciones como Tumberos, Resistiré, Los Roldán, Costumbres argentinas, Mujeres asesinas, Educando a Nina, Son amores y Tratame bien.

El anuncio de la muerte de Luis Margiani (Foto: X.com / @actoresprensa) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

En los últimos años, su trabajo trascendió fronteras gracias a su interpretación de Julio Humberto Grondona en la serie de Prime Video El presidente, donde asumió el desafío de encarnar a una figura clave del fútbol argentino.

Margani también brilló en el teatro, con actuaciones en obras como El jardín de los cerezos, Casa de muñecas, El viejo criado, Patagonia en flor, Tartufo y Proyecto Alaska. Además, fue protagonista de campañas publicitarias para marcas como Aerolíneas Argentinas, Brahma y Coca Cola.

Luis Margani en Mundo Grúa (Foto: gentileza prensa)

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