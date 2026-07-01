La farándula argentina despidió este miércoles a Santiago Ríos (71), uno de los actores más versátiles y queridos de la televisión, el cine y el teatro. La noticia de su muerte fue comunicada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, entidad a la que estuvo afiliado desde 1995.

Nacido el 15 de octubre de 1955 en Paraná, Entre Ríos, Ríos se formó con maestros como Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet. A lo largo de su carrera, se destacó tanto por su labor artística como por su compromiso con la docencia teatral, transmitiendo su experiencia a nuevas generaciones de intérpretes.

Santiago Ríos (Foto: Facebook Santiago Ríos)

En la pantalla chica, Santiago Ríos integró elencos de producciones emblemáticas como Cha Cha Cha, Los Simuladores y Los Roldán, además de participar en títulos como Tumberos, Argentina, tierra de amor y venganza, Son amores, Disputas, Costumbres argentinas, Culpable de este amor, La Niñera, Panadería Los Felipe, El show de Videomatch, Amor en custodia y Un cortado… historias de café.

También fue parte de Quién es el jefe, Gladiadores de Pompeya, Casados con hijos, Palermo Hollywood, Amo de casa, Casi ángeles, Amor mío, Patito Feo, Lalola, Los exitosos Pells, Ciega a citas, Peter Punk, Sr. y Sra. Camas, Graduados, Sandro de América, Quiero vivir a tu lado, 100 días para enamorarse y El mejor infarto de mi vida, entre muchas otras.

Santiago Ríos (Foto: captura eltrece)

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Uno de sus papeles más emblemáticos fue el de mayordomo Gunther von Schlaper en la novela Provócame, protagonizada por Chayanne y Araceli González en 2001, donde utilizó su gran habilidad para la comedia para imprimirle un toque de humor a la trama.

En cine, participó en películas como 1978 (2025), Tiro de gracia, Amor a mares, La boleta, El abismo… todavía estamos, Lucky Luke (en coproducción con Francia), Un hijo genial, La furia y Corazón iluminado.

Santiago Ríos (Foto: Facebook Santiago Ríos)

La trayectoria teatral de Santiago Ríos fue igual de prolífica. Actuó en las principales salas del circuito oficial, comercial e independiente, bajo la dirección de referentes como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari.

Entre las obras que integró se destacan Los Locos Addams, No hay que llorar, Sinvergüenzas, Rey Lear, Stefano, Manzana podrida, Marat-Sade, Diario de un loco, La farsa de los ausentes, Gente educada, Filomena Marturano, Extraña pareja y Dice mamá que basta.

Además de su trabajo sobre los escenarios y en la pantalla, Ríos se destacó por su tarea como docente teatral, formando a nuevas generaciones de actores y actrices. Su legado queda en la memoria de colegas, alumnos y espectadores que lo acompañaron a lo largo de su carrera.

Santiago Ríos (Foto: Facebook Santiago Ríos)

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