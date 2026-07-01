Victor Willis, el histórico cantante y uno de los fundadores de Village People, murió este martes 30 de junio de 2026, a un día de cumplir 75 años.

La noticia fue confirmada por su esposa, Karen Huff-Willis, a través de una publicación en Facebook, que luego fue replicada por las redes oficiales de la banda.

"Con profunda tristeza debo anunciar el fallecimiento de mi esposo. Victor murió este martes 30 de junio de 2026 como consecuencia de una enfermedad breve, pero agresiva“, escribió.

Hasta el momento, la familia no brindó más detalles sobre la enfermedad que provocó su muerte.

QUIÉN FUE VICTOR WILLIS Y CÓMO NACIÓ VILLAGE PEOPLE

Nacido en Texas en 1951, Victor Willis creció cantando en el coro de la iglesia de su padre. Más tarde se trasladó a Nueva York, donde desarrolló una carrera como actor en musicales, entre ellos el exitoso The Wiz, de Broadway.

Fue allí donde conoció al productor Jacques Morali, quien lo convocó para convertirse en la voz principal de un nuevo proyecto musical que, en 1977, debutó bajo el nombre de Village People.

Dentro del grupo, Willis interpretó al icónico personaje del policía, una imagen que se volvió inseparable de la identidad de la banda.

Murió Victor Willis, el histórico cantante, a los 74 años: de qué murió y su legado musical. Crédito: X

LAS CANCIONES MÁS FAMOSAS QUE ESCRIBIÓ VICTOR WILLIS

Durante sus primeros años en Village People, Victor Willis coescribió algunos de los mayores clásicos de la música disco.

Entre ellos se destacan YMCA, Macho Man, In the Navy y Go West, canciones que atravesaron generaciones y continúan sonando en fiestas, eventos deportivos y celebraciones de todo el mundo.

Su aporte como compositor fue clave para convertir a Village People en uno de los grupos más exitosos de la década del 70.

Murió Victor Willis, el histórico cantante, a los 74 años: de qué murió y su legado musical. Crédito: X

La muerte de Victor Willis marca el final de una de las voces más emblemáticas de la música disco y deja un legado que continúa vigente casi cinco décadas después del nacimiento de Village People.