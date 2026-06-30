Graciela Alfano volvió a dar que hablar con una divertida confesión sobre su vida amorosa. Invitada al programa De Acá, conducido por Flor Ferrero en Aura Stream, la actriz reconoció que el streamer argentino C0ker le resulta muy atractivo y dejó una frase que rápidamente se volvió viral.

Todo ocurrió durante una dinámica del programa en la que le mostraban fotografías de distintos influencers y creadores de contenido para conocer su opinión sobre ellos. Cuando apareció la imagen de C0ker, Alfano no dudó en expresar su entusiasmo.

"Sí, sí, sí, me gusta. Además, está en edad. Es la edad mía“, comentó entre risas, provocando la reacción del resto de los presentes en el estudio.

COker y Graciela Alfano (Foto: Instagram @Coker y captura Aura Stream)

Por qué Graciela Alfano prefiere salir con hombres más jóvenes

Tras su llamativa respuesta, la actriz explicó por qué desde hace años elige mantener relaciones con hombres menores que ella.

“He tratado de salir con gente de mi edad, pero mi primer marido ya parece mi abuelo, mi segundo mi padre. Matías Alé, te adoro, pero parecés mi tío... entonces a mí no me quedan bien", expresó con humor.

Graciela Alfano también aseguró que su personalidad influye directamente en el tipo de pareja que busca.

“No me quedan bien al lado y no me quedan bien en la vida porque soy intensa. Imaginate alguien que no puede aguantar esto. Yo tengo que tener un sub 50 seguro. Me gustó“, afirmó, dejando en claro que prefiere compartir su vida con personas que tengan la energía suficiente para seguirle el ritmo.

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QUIÉN ES COKER, EL STREAMER DE 28 AÑOS QUE ENAMORÓ A GRACIELA ALFANO

COker y Graciela Alfano (Foto: Instagram @Coker y captura Aura Stream)

Mathias Vasile, conocido como C0ker, comenzó su carrera en Twitch y se define como una “suma de arte, estilo y humor”, convencido de que “cualquier cosa puede llegar a ser contenido”.

Forma parte de la comunidad La Planta Baja, junto a otros creadores como Capi y Zur Juan, un grupo que nació bajo la influencia de Coscu.

C0ker no solo se destaca en el mundo digital: es fanático del fútbol y el boxeo, y llegó a integrar la Selección Argentina de Streamers que participó en el Mundial de Streamers 2025 en Malasia. Durante ese torneo, su canal de Kick fue la transmisión oficial de los partidos de la Selección.

COker y Juli Manzotti (Foto: Instagram @julimanzotti)

C0ker está en pareja con Juli Manzotti, otra conocida streamer.

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