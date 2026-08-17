Moria Casán cumplió 80 años y celebró una fecha tan especial con un festejo íntimo. La diva eligió reunirse con familiares y amigos cercanos en su casa de Parque Leloir. La celebración tuvo sushi, regalos exclusivos y tortas personalizadas, además de un look total black con transparencias que lució para la ocasión.

El look sensual de Moria Casán para su cumpleaños

Para celebrar sus 80 años, Moria Casán apostó por un look total black con transparencias, una elección sensual y llamativa que volvió a demostrar que la diva mantiene intacto su estilo.

La actriz disfrutó de la celebración rodeada de sus seres queridos y compartió parte de la intimidad del festejo con sus seguidores.

Quiénes acompañaron a Moria Casán en su festejo

Video: Instagram moria_laone

Video: Instagram moria_laone

Entre los invitados estuvieron Sofía Gala, hija de la diva, sus nietos Helena y Dante, su amiga Zeta y otras personas pertenecientes a su círculo más íntimo.

Las tortas temáticas que tuvo Moria Casán

Uno de los detalles que más se destacó fueron las dos tortas temáticas preparadas especialmente para la ocasión.

Una de ellas era completamente rosa y llevaba el nombre de Moria, mientras que la otra estaba decorada con algunas de las frases más icónicas de la diva.