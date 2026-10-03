Agustina Cherri y su hija Muna Pauls se hicieron un espacio entre sus compromisos y emprendieron un especial viaje juntas a Nueva York. Madre e hija armaron las valijas y viajaron a Estados Unidos para desconectar de la rutina, recorrer algunos de los lugares más emblemáticos y, sobre todo, compartir unos días a solas.

El viaje llegó en medio de un momento de mucho movimiento para ambas. Mientras Agustina continúa enfocada en el desarrollo y crecimiento de Mundía, su marca de skin care, Muna atraviesa una etapa vinculada de lleno con la música.

A sus 17 años, firmó contrato con Sony Music y 5020 Studios, dando así un nuevo paso en su carrera artística. A pesar de sus respectivas responsabilidades, madre e hija encontraron un hueco en sus agendas para disfrutar de unos días juntas.

Agustina Cherri y su hija Muna en Nueva York (Foto: Instagram @agustinacherriok)

EL INOLVIDABLE VIAJE A NUEVA YORK DE AGUSTINA CHERRI Y SU HIJA, MUNA

Agustina Cherri fue la encargada de mostrar parte de esta escapada a través de sus redes sociales, donde publicó un álbum de fotos a modo de resumen de su estadía en Nueva York junto a su hija, Muna Pauls.

Agustina Cherri y su hija Muna en Nueva York (Foto: Instagram @agustinacherriok)

En las imágenes se las ve disfrutando de distintos momentos del viaje y recorriendo algunos de los lugares más reconocidos de la ciudad. Entre las postales aparecieron paseos por Central Park y una visita a Times Square.

Agustina Cherri y su hija Muna en Nueva York (Foto: Instagram @agustinacherriok)

Pero además de los clásicos recorridos turísticos, el viaje estuvo marcado por la complicidad entre ambas. Entre bailes, risas y momentos de diversión, Agustina y Muna disfrutaron de una experiencia diferente, lejos de la rutina y de sus obligaciones cotidianas.

Agustina Cherri viajó con su hija Muna a Nueva York (Video: Instagram)