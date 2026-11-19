Marta Fort rompió el silencio sobre su separación de Juan Manuel Ramírez y no se guardó nada. En una entrevista con SQP, la hija de Ricardo Fort apuntó duramente contra su expareja, cuestionó sus actitudes durante el noviazgo y dejó una contundente definición sobre los motivos por los que la relación no prosperó: “No le dio la talla para estar conmigo”.

La influencer explicó que la ruptura no la tomó por sorpresa porque, según contó, el desgaste venía de hacía varias semanas. “Venimos de una relación bastante inconclusa, en la que yo le puse la mejor de las ondas”, sostuvo. Además, reconoció que las diferencias personales y la distancia, ya que él vive en Uruguay, fueron algunos de los factores que complicaron el vínculo. “El duelo lo hice hace semanas”, aseguró.

Marta Fort. (Foto: @martacfort)

Uno de los aspectos que más le molestaron fue la manera en que Ramírez habría elegido terminar la relación. Marta contó que esperaba poder conversar personalmente con él, pero que eso no sucedió. “Le di muchas veces el espacio para hablar y me estoy enterando acá de lo que piensa de mí”, lanzó, visiblemente molesta. También cuestionó que su expareja pretendiera comunicarle la decisión a través de un mensaje de texto.

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LAS DURAS ACUSACIONES DE MARTA FORT CONTRA SU EXNOVIO

Durante la entrevista, Fort describió a Ramírez como una persona insegura y reveló que había recibido reclamos que consideraba injustificados, incluso relacionados con su trabajo y su exposición pública. “Me ha dicho cada pelotudez de reclamo, mismo sobre mi trabajo, y yo nunca le fui infiel”, afirmó. También contó que, pese a los meses que estuvieron juntos, nunca llegó a conocer la casa de él, a su familia ni a su círculo más cercano.

La frase más contundente llegó cuando le preguntaron por las inseguridades que había mencionado en sus redes sociales. Lejos de suavizar sus declaraciones, la hija del empresario chocolatero redobló la apuesta: “No le dio la talla para estar conmigo”. Y agregó otra definición que dio que hablar: “Soy mucho plato para pibe inseguro”. Según explicó, había intentado darle confianza en distintos aspectos de la relación, pero sus esfuerzos no alcanzaron.

Marta Fort rompió el silencio en una entrevista distendida y recordó una de las costumbres más íntimas y extravagantes del comandante.

A pesar de sus fuertes críticas, Marta reconoció que tuvo sentimientos genuinos por el joven uruguayo y que quiso que la relación funcionara. “Yo a él lo quise un montón e intenté muchas veces que se sienta seguro en todo tipo de aspectos: conmigo, con la distancia, con la plata, con todo”, admitió. Sin embargo, dejó en claro que hoy tiene otra prioridad: “A él lo quise un montón, pero me quiero más”.

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