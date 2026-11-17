Mariano Chihade fue internado en el Instituto Fleni, sede Belgrano, para realizarse una serie de estudios médicos luego de que le detectaran una imagen nodular en una resonancia magnética de cerebro. Según informó el centro de salud, el paciente permanece hospitalizado, se encuentra clínicamente estable y deberá someterse a una intervención quirúrgica.

La información se conoció a través de un parte médico difundido este martes 17 de noviembre, firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano de Fleni. Allí se detalló el motivo de su ingreso y los pasos que se están siguiendo para avanzar con el tratamiento.

El parte médico de Mariano Chiade (Foto: Fleni)

“En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade ingresó a Fleni, sede Belgrano, para la realización de estudios programados, en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro”, señala el comunicado.

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QUÉ DICE EL PARTE MÉDICO DE MARIANO CHIHADE SOBRE SU INTERNACIÓN

En el documento también se confirmó que Chihade continúa internado y que será sometido a una operación, aunque todavía se encuentran realizando las evaluaciones necesarias. “Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes”, precisaron desde la institución.

Mariana Fabbiani y Mariano Chiade. (Fotos: Instagram @marianafabbiani)

Por otra parte, el centro médico llevó tranquilidad respecto de su estado actual y aseguró: “El paciente se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia”.

El parte fue firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano de Fleni. Hasta el momento, el comunicado no brindó mayores precisiones sobre las características de la imagen nodular ni sobre la fecha en la que se realizará la intervención quirúrgica.

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