Crece la preocupación por la salud de Norberto Marcos, el exmarido de Fátima Florez. Este martes, Yanina Latorre reveló en Sálvese Quien Pueda que el productor sufrió un empeoramiento en su cuadro clínico y que deberán operarlo del pulmón derecho debido a una infección.

Tras la información que brindó la conductora, Pía Shaw contó que Norberto continúa internado y que, pese a algunas señales de mejoría, los médicos todavía no lograron determinar con precisión qué le sucede: “Nosotros veníamos contando y siguiendo el minuto a minuto de su estado de salud, de una terapia intermedia, una terapia intensiva, y lamentablemente sigue internado”, explicó.

Además, detalló que el productor atraviesa un cuadro de neumonía y que la situación se complicó en las últimas horas: “Hoy se supo que mañana lo tienen que operar del pulmón derecho. Y le colocaron una vía en la yugular”.

Foto: Captura (América)

“A mí me dicen que tiene un infección ene el pulmón y lo van a operar. No se siente bien y está muy débil. Es grave”, cerró Yanina, esperando que Norberto mejore muy pronto.

Yanina Latorre: “A mí me dicen que tiene un infección ene el pulmón y lo van a operar. No se siente bien y está muy débil. Es grave”.

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EL DESGARRADOR LLANTO DE FÁTIMA FLOREZ EN VIVO POR SU EX NORBERTO MARCOS: “ME QUISIERON SACAR HASTA MI NOMBRE”

Fátima Florez no pudo contener la emoción (en agosto de 2026) y rompió en llanto en vivo al hablar de la disputa judicial que mantiene con su expareja y productor, Norberto Marcos. La humorista se refirió al conflicto por dos inmuebles y aseguró que el enfrentamiento legal se convirtió en una situación cada vez más dolorosa.

La conversación ocurrió durante La Mañana con Moria, ciclo que conduce en reemplazo de Moria Casán, y tuvo un momento especialmente fuerte cuando Fátima habló de todo lo que le costó construir su carrera.

“Yo he hecho tres funciones donde no comía, donde no tenía tiempo de comer. Y donde me levantaba temprano para hacer móvil”, atinó a decir, muy quebrada.

Foto: Captura (eltece)

“Con esto, por favor, no me estoy victimizando. Simplemente te digo que está a la vista de todo el mundo lo que he hecho. Y que me quieren sacar la casa donde vivo, mi casa donde vivo, por favor”, expresó Fátima, visiblemente afectada.

“Yo trabajé desde los 17 años. Nadie me regaló nada, me costó un huevo. Trabajé toda mi vida y le soy agradecida a mi ex porque hemos hecho un camino juntos. Eso yo lo reconozco siempre”, sostuvo.

Sin embargo, también pidió terminar con el conflicto: “Por el bien de todos, por favor, pongamos un paño de paz y seamos gente adulta”, reclamó.

Foto: Captura (eltece)

Durante la charla también apareció otro aspecto que, según la conductora, podría haber impactado en Norberto Marcos: la relación que Fátima tuvo con Javier Milei: “No podés poner en duda una relación mía y decir que si está armado, que si no está armado. Eso me parece un golpe bajo horrible”, se quejó.

“A mí me quisieron sacar hasta el nombre. Me quisieron sacar hasta mi nombre. Averígüenlo”, añadió la artista sorprendiendo al panel con sus fuertes palabras. Y cerró, a flor de piel: “En su momento estuve preocupada. Dije, ‘¿cómo voy a hacer?’. Yo tengo un nombre artístico. Y bueno, pondré mi cara y la gente sabrá quién soy”.