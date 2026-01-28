Lali Espósito volvió a marcar postura y, una vez más, agitó su enfrentamiento con Javier Milei. Esta vez, lo hizo con ironía pura y desde sus redes sociales, pocas horas después de que el presidente de la Nación sorprendiera al público al subirse al escenario del Teatro Roxy de Mar del Plata durante el show de Fátima Florez para cantar el “Rock del gato”.

Sin mencionarlo de manera directa, la artista eligió un mensaje tan sutil como picante. En sus historias de Instagram compartió un fragmento de Payaso, la canción que le dedicó al mandatario en medio de los cruces públicos que mantienen desde hace meses: “Hoy sos el show principal, te queda grande el disfraz, payaso”, dice el tema, en una clara referencia al rol protagónico que Milei asumió arriba del escenario.

Pero la ex Casi Ángeles no se quedó solo con ese guiño musical. Acto seguido, redobló la apuesta con una segunda historia que llevó la discusión a un plano mucho más serio. Allí compartió un mensaje vinculado a los incendios que afectan al sur del país: “La Patagonia y tus derechos arden. El Estado no responde. Exigimos prevención, recursos y acción urgente”, reclamaba el posteo que Lali decidió amplificar.

Fiel a su estilo, la cantante combinó ironía, música y una fuerte postura política en una reacción que no pasó desapercibida para los seguidores que siguen su día a dia.

YUYITO GONZÁLEZ ROMPIÓ EL SILENCIO Y REVELÓ LA VERDADERA RAZÓN DE SU RUPTURA CON JAVIER MILEI

Yuyito González sorprendió en La Noche de Mirtha al hablar abiertamente de su relación con Javier Milei y, por primera vez, reveló el verdadero motivo de la ruptura.

“No estoy enamorada en este momento de mi vida. He estado enamorada. (Con Milei) lo pasé muy bien, estuvimos muy enamorados”, comenzó diciendo la conductora de Empezar el Día, el programa que conduce por Ciudad Magazine, en el ciclo que conduce Mirtha Legrand por eltrece.

Allí, consultada por Mirtha sobre si Milei también lo estuvo, Yuyito no dudó con su respuesta: “Los dos, sí. Muy enamorados. Y bueno, hasta que por cuestiones de pareja, medio que ahí... A ver cómo lo digo sencillamente... medio como que tuvimos una agarradita fuerte y ahí no nos arreglamos”.

Con el correr del tiempo, la presentadora reveló que retomaron el contacto, aunque no como pareja: “Pasaron unos meses y no sé si dije algo en mi programa o publiqué algo y recibí un mensaje. Ahí retomamos la conversación pero no el amor, no la vía afectiva amorosa, no hablamos de amor”.

“Tenemos una relación esporádica, tampoco es que estamos todos los días hablando, ni mucho menos. A mí lo que más me importa de todo es tener paz, no tener rencores, ni cosas pendientes en cuanto broncas y cosas”, añadió.

Sobre la ruptura, la invitada fue categórica: “No somos fáciles, ni tenemos personalidades fáciles. Pasó algo que a mí no me cerró y reaccioné”.

Yuyito González: “Yo soy brava. Soy una mujer tranquila, muy pacífica pero tengo muchas convicciones en cuanto a las cosas que quiero para mí. Y si pasa algo que pasa de ese curso, sale otro aspecto de mi personalidad”.

“Yo soy brava. Soy una mujer tranquila, muy pacífica pero tengo muchas convicciones en cuanto a las cosas que quiero para mí. Y si pasa algo que pasa de ese curso, sale otro aspecto de mi personalidad”, cerró Yuyito, sincera.