Oscurita, una de las asesoras de imagen de Javier Milei durante su campaña y supuesta tercera en discordia en la relación con Yuyito González, habló con Puro Show sobre los dichos de la conductora de Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) después la supuesta reconciliación con Fátima Flórez.

“¿Escuchaste lo que dijo Yuyito?“, le preguntó el cronista y ella contestó: ”¿Cómo no la voy a escuchar a esa cacatúa? Tiene la mente oscura, es toda oscura ella por dentro. Ella era recontra celosa, imaginate que le revisó el teléfono porque se pelearon por unas conversaciones mías con él, pero nunca pasó nada".

Oscurita habló de Yuyito González (Foto: captura de eltrece).

“¿Por qué crees que no quería hablar con nosotros?" ,indagó entonces el movilero y Rosmery dijo sin filtros: “Porque ella no tiene ganas de contar todo lo que pasó, lo de los teléfonos, ella sintió que Javier le fue infiel y eso no fue así. Él la quería pero solo eso, ella estaba obsesionada con casarse con Javier, de hecho ella proyectó eso pero él nunca se lo propuso”.

ROSMERY FUE PICANTÍSIMA AL RESPONDER CÓMO DEFINIRÍA A YUYITO GONZÁLEZ

En el ida y vuelta con el programa de Pampito y Matías Vázquez en eltrece, Rosmery fue picantísima al definir a Yuyito González: “Una mujer muy sola, tiene una soledad muy grande, nunca fue feliz para mí” .

“Ella fue la generó la ruptura entre Javier y Fátima... al mes que se separaron apareció ella después de esa entrevista que estuvo toquetona... dale”, expresó Oscurita en Puro Show.

