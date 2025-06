El 21 de abril, Yuyito González anunció su inesperada separación de Javier Milei.

A dos meses de la ruptura, la conductora de Empezar el Día opinó en vivo de la presunta reconciliación del presidente de la nación con Fatima Florez, versión arrojada en Mujeres Argentinas, eltrece.

“La productora me avisó de la reconciliación, ponele que sería así, entre Fátima Florez y Javier Milei. A mí no me molesta para nada”, comenzó diciendo Yuyito.

“Digo ‘gracias Dios que sacás el foco de mi persona y lo empezás a poner en otro lado’. Yo ya ni paraba a contestarle a los noteros”, continuó.

Fátima Florez y Javier Milei se habrían reconciliado.

“Yo estoy feliz con mi vida. Agradezco que, a partir de hoy, que no sé si son o no son, a mí no me importa nada y vuelvo a abrir los canales de comunicación con los noteros. Pero no me vengan a hablar del pasado. Tienen otros nombres para ir a hablar. Paz y amor. Besos”.

Filosa, Yuyito apuntó: “A partir de la noticia de hoy es como un exorcismo para mí. Ya no me pertenece el tema”.