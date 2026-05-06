Wanda Nara sabe perfectamente cómo captar la atención de sus millones de seguidores. Cuando parece que todo está en calma, la conductora lanza una “bomba” mediática que deja a todos analizando cada palabra. Esta vez, no necesitó un comunicado extenso ni una foto reveladora: le bastó una sola frase.

“El que ríe último, come mejor”, escribió Wanda en una de sus historias de Instagram, sin etiquetas ni explicaciones adicionales.

La empresaria publicó una frase corta pero contundente en sus historias de Instagram y desató una ola de teorías. ¿Para quién está dirigido?

Las teorías de los seguidores

Como era de esperarse, las redes sociales estallaron. En cuestión de minutos, las teorías se multiplicaron en Twitter (X):

¿Indirecta para el pasado?: Muchos aseguran que es un mensaje para una de sus eternas rivales.

¿Un nuevo romance?: No faltan quienes creen que Wanda está saboreando una “victoria” en su vida sentimental.

¿Negocios en puerta?: El uso de la palabra “come” hizo que otros sospecharan de un nuevo proyecto gastronómico.

Lo cierto es que, por ahora, la mediática se mantiene en silencio, disfrutando del revuelo que solo ella sabe generar. ¿Habrá respuesta de algún involucrado o será simplemente el preludio de algo más grande? Habrá que esperar a las próximas horas para ver quién es el que, finalmente, ríe último.