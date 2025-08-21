En abril, Yuyito González y Javier Milei terminaron su relación de pareja. Sin embargo, una divertida declaración de la conductora de Empezar el Día dejó entrever que no le cerró la puerta a una posible reconciliación.

El contexto: el locutor de Ciudad Magazine leyó un mensaje que una televidente le envió a Yuyito sobre el Presidente de la Nación, y González sorprendió con su respuesta.

Foto: captura de pantalla de Empezar el Día, Ciudad Magazine.

YUYITO GONZÁLEZ HABLÓ DE JAVIER MILEI Y SORPRENDIÓ A TODOS

Ttito, locutor: -Hay un mensajito más: “Milei no sabe lo que se perdió”.

Yuyito González: -Sí, sabe lo que se perdió. Pero, Titi, ¿vos cómo me presentás?

Locutor: -La única, la número uno, la más importante de todas, inigualable, irrepetible…

Yuyito: -Veremos, veremos, después lo sabremos. No sabemos el futuro. A veces lo que se pierde se recupera.

Locutor: -¡Apa!

Foto: captura de pantalla de Empezar el Día, Ciudad Magazine.

LA INMEDITA ACLARACIÓN DE YUYITO GONZÁLEZ

Luego de mostrar su look, Yuyito González se retractó de su pícaro comentario relacionado con el Presidente de la Nación y realizó una aclaración.

“Lo que dije, ‘lo que se perdió se puede recuperar’, lo digo en líneas generales. No estoy diciendo nada personal”, explicó la conductora de Ciudad Magazine.

“Si a vos te pasa que perdiste algo o a alguien, capaz se puede recuperar. No lo vamos a personalizar, por favor”, concluyó Yuyito sin perder su característica picardía.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.