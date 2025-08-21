En abril, Yuyito González y Javier Milei terminaron su relación de pareja. Sin embargo, una divertida declaración de la conductora de Empezar el Día dejó entrever que no le cerró la puerta a una posible reconciliación.
El contexto: el locutor de Ciudad Magazine leyó un mensaje que una televidente le envió a Yuyito sobre el Presidente de la Nación, y González sorprendió con su respuesta.
YUYITO GONZÁLEZ HABLÓ DE JAVIER MILEI Y SORPRENDIÓ A TODOS
Ttito, locutor: -Hay un mensajito más: “Milei no sabe lo que se perdió”.
Yuyito González: -Sí, sabe lo que se perdió. Pero, Titi, ¿vos cómo me presentás?
Locutor: -La única, la número uno, la más importante de todas, inigualable, irrepetible…
Yuyito: -Veremos, veremos, después lo sabremos. No sabemos el futuro. A veces lo que se pierde se recupera.
Locutor: -¡Apa!
LA INMEDITA ACLARACIÓN DE YUYITO GONZÁLEZ
Luego de mostrar su look, Yuyito González se retractó de su pícaro comentario relacionado con el Presidente de la Nación y realizó una aclaración.
“Lo que dije, ‘lo que se perdió se puede recuperar’, lo digo en líneas generales. No estoy diciendo nada personal”, explicó la conductora de Ciudad Magazine.
“Si a vos te pasa que perdiste algo o a alguien, capaz se puede recuperar. No lo vamos a personalizar, por favor”, concluyó Yuyito sin perder su característica picardía.
