A dos semanas y media de anunciar su separación de Javier Milei, Yuyito González contó qué es lo que busca en un hombre y en una relación de pareja.

¿El contexto? En Empezar el Día debatieron sobre las “situationship”, los vínculos sentimentales y sexuales no formales, y la conductora rechazó tajantemente esa forma de relacionarse. A diferencia del panelista Lucas Bertero, que contó que actualmente está en una “situationship”.

QUÉ ES LO QUE BUSCA YUYITO GONZÁLEZ EN UNA PAREJA

“Yo funciono diferente, pero lo respeto. Acá lo que importa es cómo vos te encontrás con una persona, y que ambos funcionen en la misma sintonía”, dijo Yuyito.

Y continuó: “Algo importante de saber de entrada es si el deseo de la otra persona es ‘¿casarse o no casarse?’. Hay hombres que están buscando una esposa. Ya saben que quieren a alguien para compartir un matrimonio”.

Foto: captura de pantalla de Ciudad Magazine, Empezar el Dia.

“Hay gente que tiene claro qué quiere para sí mismo, yo quiero conocer a alguien con quien me pueda comprometer. Si la persona no está en esa, no es esa persona”, afirmó la conductora, tras la ruptura con el Presidente de la Nación.

Sobre los vínculos poliamorosos y libres, Yuyito advirtió: “Yo si no hay exclusividad de entrada, conmigo no cuente. No me banco. Me da asco. Me da rechazo”.

“¿Vos creés en la monogamia?”, le preguntó Rosina Beltrán. Y la conductora asintió: “Absolutamente, creo y soy. No hay otra chance”.

