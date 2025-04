A 24 horas de anunciar su separación de Javier Milei y de retirar de la decoración de Empezar el día dos muñequitos que representaban su amor con el presidente de la nación, Yuyito González renovó el estante e hizo un contundente descargo por las críticas que recibió en este último tiempo.

Foto: captura de pantalla de Ciudad Magazine, Empezar el día.

EL CONTUNDENTE DESCARGO DE YUYITO GONZÁLEZ TRAS SEPARARSE DE MILEI

“Les quiero decir algo, el tema del pony es un símbolo, no es por quién vos puedas tener al lado o no puedas tener a lado. Cuando hablo del pony es porque me siento empoderada, soy una mujer que se autovalora, tengo a Dios a mi lado, tengo autoestima”.

“El tema del pony tiene que ver con eso, no con circunstancias de tu vida: en qué trabajo estás, si te ven, no te ven, si te quieren, no te quieren, si tenés pareja, no tenés pareja. Entonces, subite al pony y amigate con el pony de otros”.

“La gente que no se valora a sí misma le genera rechazo que otra persona se sienta empoderada. Yo lo simbolizo con el pony. Y dicen ‘se subió al pony’. yo sé lo que soy, sé mis valores, mis límites. Y sé cuándo ponerlos”.

Foto: captura de pantalla de Ciudad Magazine, Empezar el día.

“También voy a tener acá a una princesa. Y voy a traer una foto de mis ovarios porque ¡saben los ovarios que tengo!”.

“Traten de conectarse con su poder, con sus ovarios, con sus decisiones, con sus límites, con sus valores. Siéntanse orgullosas de sí mismas. De esa manera, no vas a estar renegando con la vida del otro”.

“Ocupate de tu vida. Mejorala. Tomá decisiones... A vos no te define la persona con la que estés, no te define un trabajo, no te define si tenés o no plata, te define lo que sos como persona, tus valores, cómo te movés en tu vida…“.

“Así que además de poner la reina y al pony, voy a traer la ecografía de mis ovarios, porque le tengo que hacer un monumento a mis ovarios”.

Foto: captura de pantalla de Ciudad Magazine, Empezar el día.

