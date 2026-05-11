El cantautor Leo Rizzi presentó La belleza de las flores, su segundo álbum de estudio, una obra conceptual que mezcla soft pop, rock y espiritualidad para reflexionar sobre el amor, el tiempo y la desconexión emocional en la era digital.

Con una narrativa dividida en dos caras, el disco funciona como un manifiesto artístico sobre la contemplación, la belleza y la necesidad de frenar el ritmo vertiginoso de la vida cotidiana. Inspirado en los pensamientos del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, Leo Rizzi construye un universo sonoro cargado de nostalgia, sensibilidad y búsqueda interior.

Cómo es La belleza de las flores, el nuevo disco de Leo Rizzi

Compuesto por Leo Rizzi junto a Jesús José Ortega Bermúdez y Juan González Sánchez, el álbum apuesta por una sonoridad orgánica donde predominan las guitarras, el piano, el bajo, el violín y la batería. Además, suma arreglos de vientos y elementos inesperados como el sitar y el tanpura en “Fe”, una de las canciones más espirituales del trabajo.

Foto: prensa Leo Rizzi

El disco explora temas como la redención amorosa, la superación de los miedos, el existencialismo, el deseo y la conexión espiritual. Según el propio artista, el álbum nace como una respuesta a la rapidez de la comunicación actual y a la pérdida de lo sagrado.

“Intento habitar un limbo de lo bello ante la rapidez de la comunicación, la profanación de lo sagrado y la confusión entre poesía e información”, expresó el músico sobre el concepto central del proyecto.

Foto: prensa Leo Rizzi

“Nueva Era”, el renacer artístico de Leo Rizzi

Uno de los temas más destacados del álbum es “Nueva Era”, canción que simboliza una transformación personal y artística. Allí, Leo Rizzi habla de dejar atrás una vida marcada por “promesas y delirios”, pero desde una mirada de aceptación y evolución emocional.

El disco también incluye canciones ya conocidas por sus seguidores como “Puro”, “Choque”, “Corazón hinchado” y “Aquí Nadie se Puede Morir”, esta última junto a Santi Balmes, cantante de Love of Lesbian.

Foto: prensa Leo Rizzi

Las colaboraciones y el costado espiritual del álbum

Además de Santi Balmes, el trabajo cuenta con colaboraciones de VIOLETA en “Halo” y de Manu Om en “Fe”.

En esta última canción, Leo Rizzi incorpora mantras hindúes relacionados con la protección, la liberación y la paz interior, profundizando un costado espiritual que atraviesa gran parte del disco. También suma referencias poéticas como un haiku presente en “Párpados”, consolidando una propuesta artística cada vez más ambiciosa y conceptual.

Foto: prensa Leo Rizzi

El arte visual detrás de La belleza de las flores

La identidad visual del álbum fue desarrollada por Filip Ćustić, reconocido por haber ganado un Latin GRAMMY por el diseño de El mal querer de Rosalía.

Con esta nueva etapa, Leo Rizzi reafirma su lugar como una de las voces más sensibles y profundas de la nueva generación de cantautores en español.

Tracklist completo de La belleza de las flores

Cara A

Puro Nueva Era Corazón hinchado Cruz invisible Azahar Gatos Fe ft. Manu Om Aquí Nadie se Puede Morir ft. Santi Balmes

Cara B