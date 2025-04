Por más que Yuyito González esté “de novia y estoy enamorada” de Javier Milei, no dejó de lado su intensa vida y este lunes 7 a las 10 volverá a Empezar el Día en Ciudad Magazine, y antes habló a fondo con Ciudad.

En la segunda temporada, la conductora tendrá a Facundo Ventura y Lucas Bertero como equipo periodístico, además de los cocineros que la visitarán para enseñar las resetas más deliciosas.

Relajada, dispuesta a hablar de todo sin evasivas, Amalia Yuyito González se explayó como nunca sobre su relación con el presidente y los fines de semana en la residencia de Olivos; su vínculo con su nieta, Josefina; la polémica por la producción en bikini; por qué por primera vez en su vida contrató a un abogado y mucho más.

Yuyito González en Empezar el Día. (Foto: @yuyitogonzalezok)

-¿En algún momento estuvo en duda tu continuidad? ¿Tenías ganas de volver?

-No, dudas nunca. Y tenía todas las ganas de volver. Nos fue muy bien el año pasado, nos divertimos muchísimo. Tuvimos muy buena aceptación del público, unos invitados maravillosos, un equipo divino, así que con todas las ganas de volver, sí.

-¿Estás preparada otra vez para tanta repercusión?

-Bueno, en cierta medida, claro, no. Tanta repercusión tal vez no, fue un aprendizaje el año pasado también. En ese sentido, ahora que me lo hacés pensar y volver un poco a lo que fue, sí, fue un aprendizaje también.

Yuyito González en Empezar el Día. (Foto: @yuyitogonzalezok)

-¿Por qué?

-Porque digamos que desde tantos años hace que estoy en el medio, he tenido un tipo de relación con el medio, con el periodista, con el notero.., Y el año pasado fue diferente, por el hecho de estar en un programa todos los días, donde yo hablaba de cosas personales también. En la primera parte hablaba un poco del noviazgo o de ese tipo de cosas, y entonces sí, sí, se generó otro tipo de relación con la prensa, pero hermosa, aunque tuvo sus momentos.

-Mencionaste la palabra noviazgo. ¿En qué etapa está?

-Estoy de novia y estoy enamorada. No sé por qué siempre se genera esa duda. Hay todo el tiempo una duda flotando, y yo desconozco por qué es. Porque la gente se pone de novia y nadie le anda diciendo, “¡eh, cortaste!“. No duden, no duden, estamos juntos.

Yuyito González y Javier Milei. (Foto: @yuyitogonzalezok)

-¿Cómo empezás el día?

-Yo te voy a hablar de mí. El año pasado arranqué a las 6 de la mañana todos los días, y este año más o menos igual, con todas las pilas puestas. Hay que venir al canal, producirse el maquillaje, el pelo, la ropa, todo eso lleva bastante tiempo. La rutina, lo que vamos a hacer en el programa, eso ya lo tenemos desde el día anterior. Y después, bueno, el aire, que ya es, ya la mala magia, ¿no?

-¿Qué desayunás?

-Yo me tomo un cafecito medio rápido, generalmente no como nada en la mañana. Recién como después, después que termino el programa, así que es rápido el tema del desayuno.

Así pasa sus mejores días Yuyito González con Josefina, su nieta de parte de Bárbara Coppola. (Video: @yuyitogonzalezok)

-¿Cómo sos como abuela?

-Mi hija Bárbara y Marcos, mi yerno y Josefina, mi nieta, viven en Escobar, yo vivo en Palermo. Así que el tema del ir a buscarla al colegio no lo hago. De pronto tratamos de vernos una vez a la semana por cumpleaños, o porque tenemos ganas. Generalmente me quedo a dormir un día en Escobar. Al colegio únicamente cuando hay alguna fiesta, o fin de año, sí puedo estar. Porque va la tarde también, así es que, tengo la posibilidad, pero no es la rutina diaria.

-¿Como madre?

-Yo vivo con mi hijo Stefano, que vivía en otro país y se instaló con la madre. Me encanta, porque la verdad a mí me hacía falta tener ese tiempo con mi hijo, que no lo había tenido por varios años, solo de visitas, ¿no? Una vez iba yo, otra vez venía él. Después Brendita se mudó el año pasado.

Brenda y Stefano Di Aloy. (Foto: @yuyitogonzalezok)

-¿Ya no vive más con vos?

-No vive más conmigo Brendi, así que también la voy a visitar a Brenda. cada una de mis hijas tiene su perra, por su lado está Trufa con Bárbara, y Bruna con Brenda, así que a veces me toca cuidar a Bruna. Eso sí, porque estamos las dos cerca, así que me toca cuidar a la bebé perruna que hace unos líos que ni te cuento.

-Y tu novio...

-Obvio estoy con Javier, divino, en Olivos. Que vamos estando un día sí, un día no, porque tenemos actividades, el full actividades. Así que nos vamos como combinando, tratamos de pasar los fines de semana juntos, nos vamos organizando en el devenir de los días.

Yuyito González y Javier Milei. (Foto: @yuyitogonzalezok)

-¿Te afecó el nido vacío?

-Se fue Brenda, pero vino Stefano, así que todavía nido vacío no. Nunca viví sola, yo jamás viví sola en toda mi vida, no pasé por esa experiencia, este, así que no tengo el tema del nido vacío. De todas maneras, quiero decirte que yo, me gusta mucho estar sola, necesito mi tiempo de estar sola. Me gusta leer, me gusta orar, me gusta leer la Biblia, encontrarme con mis amigas de la iglesia, ir a la iglesia. O sea, tengo mi mundo, hablando de lo espiritual, Eso me hace bien, tengo mi tiempo, me gusta meterme en mi mundo, así que no tengo el tema de la soledad.

-¿Cómo son los fines de semana con Javier?

-Conversamos mucho, estamos juntos, comemos, somos tranquilos también. Es decir, no es que necesite nada. No necesitamos estar haciendo, “ay, ¿con qué nos entretenemos?“. Estamos bien los dos. Somos personas que podemos estar en silencio, podemos conversar, podemos ver una película, tranquilo, relajados dentro de todo. Yo acompaño también en eso de relajarse, ¿no?

Me gusta acompañar y tengo claro mi rol de poder acompañar muchas veces y eso pasa también en el fin de semana, es una vida adentro de Olivos.

Yuyito González y Javier Milei. (Foto: @yuyitogonzalezok)

-¿Te afecta cuando hablan de vos y dicen, “no viajó a tal lugar protocolar”? ¿O te pasa por el costado como un bocinazo en la calle?

-No estoy muy atenta, no uso Twitter. Solamente tengo Instagram, que es donde por ahí te enterás un poco. Yo tengo un poco de cosas y mayormente yo lo tengo dedicado a cosas familiares y cuestiones de marcas, de apoyar a emprendedores, entonces es como que no estoy en el “¡ay, a ver qué dijo tal o cual!” ¿no?

-¿Y si alguien te lo comenta?

-Trato de que no me lo comenten, y si alguien me quiere comentar algo, le digo “no me interesa”. Pero hay cosas que sí trascienden como un montón... Respecto de si me molesta,me puede llegar a molestar si son mentiras o que afectan mi vida familiar, mi prestigio, o mi trabajo. Entonces ahí puedo poner un stop. De hecho, este año, muy a mi pesar, tengo que tener un abogado que esté atento.

Yuyito González con Ciudad. (Foto: Ciudad)

-Lo traté de evitar porque yo nunca en mi vida necesité abogados. No soy una persona de litigios, jamás en mi vida, más siendo cristiana, menos todavía, e escapo a los conflictos y a los litigios por una cuestión también de preservar mi espiritualidad. Pero es un apoyo tener alguien que pueda estar atento a defender mi prestigio, mi vida íntima, mi relación de pareja, con mis hijos la gente que confía en mí.

¿Mandaste alguna carta de documento?

-No. Si hace falta, el abogado la va a mandar, porque de eso se trata también el hecho de que ahora tenga que estar con este soporte legal, ya insisto, a mi pesar, no es que yo lo fui a buscar, provocar, porque a ver, estoy viendo que, quién, a ver, a qué le hago a quién, pues nunca funcioné así, jamás, pero bueno, a la verdad que hace falta poner al menos un límite a veces, ¿no?

-¿Sabías que ibas a provocar tantos comentarios con tu producción en bikini?

-Bueno, esa es una de las marcas con las que trabajé todo el año pasado y voy a continuar. Una de las colecciones que tiene es de bikinis e hice una producción medio caserita en la fábrica. Tampoco es que nos pusimos a hacer la producción, pero hacen unos videos lindos, simpáticos. Y no. No pensé que iba a tener esto de, “¡ay, que la primera dama en bikini", “¡la primera dama en ropa interior!“. De pronto, mañana quiero hacer una marca de ropa interior y la haría también.

Los trajes de baño que lució Yuyito González y generaron una polémica de Estado.

-No podrías ir a la playa si te dejaras llevar por las críticas...

-Claro, yo digo, ¿qué usa la gente para ir a la playa? Usás traje de baño. Se armó medio escandalete. Tal vez hacía mucho tiempo que no se me veía tanta piel desde mi antiguo rol de vedette a ahora, a la actualidad. Entonces causó así como un impacto.

Pero fue positivo, porque dijeron cosas lindas, más allá de las especulaciones, de que si la dejan o no la dejan, le llamaron la atención, le dijeron. Nada de todo eso existe, es como una cantidad de fantasías totales. Así que por ahí sí puedo hacer una producción de lencería. Bueno, capaz este año la hago.

Yuyito González. (Foto: @yuyitogonzalezok)

-¿Es verdad que te hiciste un retoque estético?

-Yo me hago de todo. Me hice retoques y no voy a contar detalles, pero algunas cositas me hago. No voy a decir, porque si no, develas, escúchame, el truco del mago. Todavía estoy bajo los efectos de lo que me dice. En mi programa les cuento.

