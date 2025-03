La carrera de María Belén Ludueña (38) tuvo una sólida construcción ladrillo a ladrillo, hasta llegar a convertirse en la conductora de Mujeres Argentinas (lunes a viernes a las 9 por eltrece), aunque su vida personal sigue en permanente desarrollo con el ferviente deseo de convertirse en madre.

En una charla íntima con Ciudad, la emoción se apoderó de Belén hablar sin tapujos de la búsqueda del bebé que encara junto a Jorge Macri, su esposo, además de alegrarse de haber alcanzado el objetivo de estar al frente de un magazine en un canal de aire líder.

-Belén, ¿tachaste un sueño de tu lista de deseos y sueños por cumplir?

-¡Vos sabés que sí! Estoy muy contenta. Hace muchos años que quería convertirme en conductora y sobre todo en este horario de la mañana. A mí la mañana me gusta porque te permite informar y lograr tener esa versatilidad, hacerlo con energía, con buen ritmo. Vos imaginate que te estás metiendo en la casa de las familias temprano, y está bueno también que te vean en esa actitud.

María Belén Ludueña conduce Mujeres Argentinas. (Foto: Prensa eltrece)

-¿Cómo fueron tus inicios en el periodismo?

-Yo arranqué hace muchos años en Mar del Plata cuando tenía 19 y estar en el 13 en las grandes ligas conduciendo, bueno, sí, es un sueño hecho cumplido y mi familia está feliz porque es la que más sabe todo el camino recorrido.

-Pero antes habías ganado el concurso de Reina Nacional del Mar a los 18 años y estudiabas abogacía, ¿ya sabías que querías estar en los medios?

-Empecé estudiando abogacía, no tan convencida, en realidad más por una cosa, no digo mandato familiar, pero viste, le pasa a mucha gente, pero descubrí mi verdadera vocación cuando fui Reina Nacional del Mar porque me invitaban a formar parte de distintos programas.

María Belén Ludueña en la sala de preparación de artistas de Artear. (Foto: @mariabelenluduena)

-¿Cómo lograste entrar a la televisión?

-Me acuerdo que un productor de El Garage me dijo “pero vos tenés mucha pasta para esto”. Yo tenía 18, 19 años. Conduje ese programa y después me llamaron para conducir el noticiero en Canal 2 de la capital de Mar del Plata. ¡Yo tenía 19 años! Estuve cinco años trabajando ahí, después pasé a otro canal y después llegaron las grandes ligas de Buenos Aires. Hace ocho años ya.

-¿Arrancaste en América?

-No, arranqué en Canal 26 con Paulino Rodríguez, después pasé a A24 con Eduardo Feinmann, luego estuve en América, y el año pasado en Poco Correctos como columnista de actualidad en eltrece.

-Y ahora estás liderando un equipo de ocho mujeres ¡Hay un cambio ahí!

-Hay un cambio, y te digo que mi mayor responsabilidad es ordenar. Ordenar porque viste que las mujeres somos un poco charletas, ¿no? Pero sabés que me parece que viene muy bien, como que fluye, que las chicas saben cuándo intervenir. Yo soy muy generosa, a mí me gusta y creo mucho en los equipos, no me gustan los conductores que solamente aparecen ellos.

Virgina Gallardo, Valentina Salezzi, Amalia Guiñazú, Evelyn Von Brocke, y María Belén Ludueña son parte de Mujeres Argentinas. (Foto: @mariabelenluduena)

-Administrás los tiempos...

-Lo que más me gusta es que cada una sienta que es parte y es importante del programa. Y a medida que eso suceda, cada una se entusiasma más, va a dar más para dar lo mejor de sí, y me parece que eso es lo que realmente hace que los programas funcionen, que haya equipo.

-Además de ser periodista sos activa en las redes sociales y sos imagen de marcas de belleza. ¿Cuánto tiempo le dedicás a tu bienestar físico, tu salud, tu alimentación?

-Bueno, esto es parte del laburo, parte de un trabajo de imagen. Si te tengo que decir algo, o sea, que me recontra cuido, no. Soy una persona prolija, me gusta comer saludable. También me gusta estar involucrada con marcas porque es laburo, es trabajo.

-¿Un ingreso extra?

-Nosotros trabajamos en la tele, la tele retroalimenta eso (de las publicidades), pero también la diferencia económica uno la hace con las marcas, con las conducciones, con los eventos, pero no me preocupo demasiado por el cuerpo.

María Belén Ludueña. (Foto: @MariaBelenLudueña)

-¿Hacés deportes?

-Soy bastante vaga para hacer ejercicio, me gusta jugar al pádel con amigas. Encontré algo que me permite hacer las dos cosas, disfrutar y hacer ejercicio, que hace rato no me pasaba.

-¿Tenés una rutina?

-No. Voy a caminar, eso sí, me gusta mucho caminar, caminaba antes en Mar del Plata por la costa, ahora me la paso caminando por Palermo. Le meto como dos, una hora y media más o menos, porque me hace bien a la cabeza, Al pádel juego dos veces por semana, tomo clase y después engancho algunos para jugar, y la verdad que está bueno y me gusta.

El entrenamiento de padel de María Belén Ludueña

-Jorge tiene tres hijos y en una entrevista dijiste que la maternidad dependía de vos. ¿Lo querés, lo deseás?

-Uy, hablar de maternidad siempre es sensible, sobre todo para las mujeres que están en esa búsqueda, y lo digo por experiencia propia. Yo confío mucho en Dios realmente, en que las cosas tienen que suceder cuando tengan que suceder. No es que todo llega por casualidad, la maternidad es muy pensada en mí, te diría que es un camino que estoy transitando con sus altibajos.

-¿Entonces?

-Pero hoy también quiero darle esta oportunidad a este proyecto de Mujeres Argentinas que está naciendo. A veces cuando tenés todo planificado, de repente la vida te sorprende, ¿no?

María Belén Ludueña y Jorge Macri. (Foto: @mariabelenludueña)

-Por suerte estás bien acompañada...

-Estoy muy contenta porque encontré a la persona para ser madre. No es fácil formar una familia, y yo soy una mina recontra familiera, tengo tres hermanas, mi papá y mi mamá siguen juntos hace 45 años. La verdad es que sí, me encantaría que eso suceda.

-Ahora estás enfocada en Mujeres Argentinas

-Claro. Si le doy la noticia de mi embarazo al canal ahora me van a asesinar, no va a suceder en el corto plazo. Pero bueno, es un tema duro, y un tema que me sensibiliza un montón, como un montón de mujeres.

-Disculpame, no pensé que te ibas a sensibilizar así...

-No, es lo normal, es lo natural. Es la pregunta que uno también suele hacer cuando ve una familia consolidada, llevamos siete años ya con Jorge y es un tema que estamos pasando juntos. Me lo preguntan todo el tiempo, y está bien preguntarlo, y bueno, uno también recorre un camino para eso. Es un camino deseado, y se dará cuando se tenga que dar.

María Belén Ludueña mano a mano con Ciudad en el Centro de Contenidos Multiplataforma de Artear. (Foto: Ciudad)

-Sacando eso de lado...

-Sí. Quedate tranquilo, Quedate tranquilo, relajá, porque está todo bien. Perfecto.

-Te recibiste de abogada, ganaste un concurso de belleza, te casaste con el hombre que amás, estás como conductora de la mañana eltrece. ¿Te queda algún deseo por alcanzar?

-Ay, yo qué sé, yo creo que vivir... A ver, no hay que ponerse tantas metas, ¿no? O sea, en algún momento yo estaba como muy enfocada en que quería tener la conducción. Y de repente me planté cuando estaba trabajando en este mismo canal. Me acuerdo que tuvimos una reunión con Pablo Codevilla, y le dije “yo siento que este es el momento para mí”.

-¡Te la jugaste!

-Tal vez no estaba tan con la meta puesta en eso, sino como que tuve que hacer cosas para que eso suceda, ¿no? Como decir “me están ofreciendo esto, si hubiera agarrado eso, es contrafáctico, pero tal vez estaría en otro rol hoy”. Y yo dije, “este es el límite, quiero ir por lo mío en lo profesional”.

El backstage de Mujeres Argentinas

-Así surgió Mujeres Argentinas.

-Estoy súper contenta, y voy a dar todo para que al programa le vaya bien. Soy muy responsable en eso, en lo personal. Obviamente me gustaría formar mi familia. Después, parece muy trillado, pero quiero ser feliz con lo que tengo. O sea, estar bien con mi marido, contar con mi familia, alegrar a los que tengo cerca, tener amigos, ¿qué más se puede pedir?

-Los problemas de un Jefe de Gobierno no son lo mismo que un arquitecto, por ejemplo. ¿Cómo es ese diálogo nocturno en la cena?

-No, yo, a ver... más que el diálogo nocturno, ¿sabés cuál es el problema? Levantarse. Te juro, por Dios, yo a veces a las mañanas digo: “¿Hoy qué va a pasar?“. Porque todos los días pasan cosas, entonces te terminás como adaptando a una realidad donde sabés que pasan cosas constantemente. ”¿Por dónde va a pasar hoy la noticia?“.

Jorge Macri y María Belén Ludueña. (Foto: @mariabelenludueña)

-¿Lograste adaptarte a esos vaivenes junto a tu marido?

-Tengo la confianza y la convicción de que realmente tengo la suerte de estar con una persona súper comprometida con eso. ¿Entendés? Jorge tiene también esa ventaja de no transmitir todo lo que le está pasando, sino que viene, comemos, hablamos de lo que está pasando, le doy mi mirada. Me escucha mucho, que eso es súper importante, transmitirle mi sensibilidad frente a los distintos temas.

-¿Se notó mucho el cambio de mandato?

-La realidad es que de un tiempo a esta parte, de haber pasado de Vicente López a estar en la Ciudad de Buenos Aires, fue un cambio muy grande, me llevó un tiempo adaptarme, todavía sigo, y siempre con la tristeza cuando pasan cosas que te duelen, y poniéndote contenta cuando ves que las cosas van mejor. Siempre siendo muy respetuosa con la gente y tratando de que sepan que hay compromiso, profesionalismo, responsabilidad, y sobre todo de corazón, en estos momentos donde la política está jugando... No te diría sucio, pero siento como que está bueno que haya más sensibilidad de este lado, al menos eso es lo que yo quiero aportar.

María Belén Ludueña charla con Ciudad en la Redacción de Contenidos Multiplataforma de Artear. (Foto: Fernando Halperín)

Leí por ahí que eras políglota. ¿Qué idiomas hablás?

-Hablo inglés, estudié 8 años. Después, como le pasa a todo el mundo, vas perdiendo la práctica. Yo decía “tengo el inglés oxidado”. Y por eso estoy tomando clases particulares hace 2 años. Me parece que marcás la diferencia, y sobre todo cuando viajás, estar en tema, poder charlar, poder hablar.

-¿Cuáles otros?

-También hablo italiano. Estudié cuatro años y ahí paremos de contar, si no te estaría mintiendo. Te diría también falo portugués, pero es verso... Y castellano, que no es poco. Además de manejar un léxico que me lo dio también la Facultad de Derecho.

-Se te ve muy prolija en tu look, pero también muy prolija y muy preocupada por la precisión, el dato, la sofisticación al hablar, ¿sos muy autoexigente?

-Esa es mi mayor virtud y también mi peor defecto. Porque termino algo y ya estoy pensando: “¿Mañana qué puedo hacer para mejorar?“. O sea, me trajo hasta acá la autoexigencia, no me da lo mismo que un programa salga así nomás. Me gusta que estemos informadas en Mujeres Argentinas, que demos un buen papel, que todas estemos a la altura.

-¿Siempre fuiste así de perfeccionista?

-Toda mi vida fui así. Se ve que como soy hija del medio me he autoexigido más, siempre uno tiene que tratar de destacarse para sobresalir, es tema de terapia, ¿no? Era abanderada, siempre quería ser la mejor alumna, en la Facultad me iba bien. Soy súper autoexigente, y también exigente en todo.

María Belén Ludueña. (Foto: @mariabelenludueña)

-¿Cómo te liberás de esa tensión por la exigencia?

-También soy divertida. Me gusta hacer ejercicio y también me gusta estar mucho con mi familia, son mis pilares fundamentales.

María Belén Ludueña mano a mano con Ciudad en el Centro de Contenidos Multiplataforma de Artear. (Foto: Ciudad)

VIDEO Y EDICIÓN FERNANDO HALPERÍN.