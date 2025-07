Este lunes, la China Suárez publicó un demoledor posteo en sus redes sociales acusando a Benjamín Vicuña de ser mal padre, infiel y adicto luego de que el actor decidiera revocarle un permiso para salir del país con sus hijos Amancio y Rufina.

En un largo posteo titulado “El papá del año”, la China aseguró que Vicuña “me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda”. “El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”, agregó.

En ese sentido, el periodismo de espectáculos buscó a toda costa conseguir una respuesta de Benjamín Vicuña sobre estas serias acusaciones que podrían costarle contratos de trabajo, tanto en la actuación como en el mundo de la publicidad, ya que es “la cara” de varias marcas internacionales.

QUÉ DIJO BENJAMÍN VICUÑA SOBRE LAS LAPIDARIAS ACUSACIONES DE LA CHINA SUÁREZ

Finalmente, hacia las 20.30, el actor le respondió un mensaje a Ángel de Brito, que leyó en vivo en LAM qué piensa el actor chileno de las acusaciones vertidas en su contra. “No voy a contestar a tanto odio”, escribió Benjamín.

“La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante. Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”, agregó Vicuña, evitando empeorar la ya difícil situación en la que lo puso la China con sus posteos.

De esta manera, el actor mantuvo, fiel a su estilo, su neutralidad, al tiempo que se aseguró que sus hijos más pequeños continúen con su escolaridad en la Argentina, que ya se vio interrumpida hace algunas semanas con el viaje de Icardi y la China por Europa y Turquía.

