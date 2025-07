La decisión de Benjamín Vicuña de revocarle a la China Suárez el permiso para que pueda salir del país con sus hijos Magnolia y Amancio despertó la furia de la actriz, que lo fulminó en las redes sociales, y ahora se sumó también Mauro Icardi.

Luego de que la actriz acusara a su ex de maltratos, adicciones, e infidelidades, el futbolista del Galatasaray se sumó al ataque con un posteo en el que critica su decisión en duros términos. “El problema no es abrir el portal, es no saber cómo cerrarlo”, escribió.

“Porque abrirlo y creerte empoderado puede ser muy engañoso… No todos los portales te llevan al paraíso, algunos te tiran directo al infierno”, agregó. “Porque no todo lo que brilla es oro, a veces es la entrada a tu propia perdición”, cerró.

Si bien la semana pasada se creía que la China iba a irse del país con los tres hijos que tuvo con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, este jueves se conoció que el actor chileno recurrió a la Justicia para impedir que eso ocurra.

Karina Iavícoli contó en Infama que “esta historia empezó el jueves cuando Benjamín Vicuña fue a ver a su abogado y cambió en un acto intempestivo los permisos de viaje para sus hijos”. “Benjamín revocó la autorización libre, como tenía hasta ahora Eugenia Suárez para viajar con los pequeños Amancio y Magnolia”, agregó la panelista.

“Él habría hablado con su círculo íntimo y también con Wanda Nara. Me dicen que él habría hablado esta semana otra vez y que el jueves terminó de tomar la decisión de revocar la autorización a la China Suárez porque ella dijo que hasta fin de año iba a ir y venir, y que después se va a instalar allí”, señaló Karina.

