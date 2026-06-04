Ozuna lanzó “Mi Yo de Antes”. Luego del éxito de “Una Aventura”, tema que ha alcanzado el #1 en los charts de Monitor Latino en varios países de Iberoamérica y acumulado millones de streams en plataformas digitales, el artista puertorriqueño continúa explorando una de las facetas más emocionales de su identidad musical.

En “Mi Yo De Antes” el cantautor combina sonidos nostálgicos, letras sentimentales y una interpretación cargada de honestidad emocional, explorando la transformación personal después de una relación tóxica. En la producción y composición del sencillo además colaboraron El Creador Henry, J Melodiez, Hi Flow y Tivi Gunz.

Ozuna lanzó “Mi Yo de Antes” (foto de prensa)

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“Mi Yo De Antes tiene mucha emoción y mucha verdad. Habla de cómo una relación puede cambiar quién eres, cómo te alejas de ti mismo y después miras atrás tratando de entender en qué momento dejaste de ser esa persona”, expresó Ozuna.

El lanzamiento llega acompañado de un video musical filmado en Puerto Rico, bajo la dirección de Ricardo Rivera (“Fue Ricky”), producido por Vidbly LLC y con Ozuna como productor ejecutivo. La pieza audiovisual incorpora elementos de comedia, efectos especiales y storytelling cinematográfico para retratar los altibajos emocionales de una relación moderna.

El video musical cuenta además con la participación de la modelo e influencer cubano-estadounidense Mia Dio, quien protagoniza junto a Ozuna una narrativa visual enfocada en la atracción tóxica y la intensidad emocional de la historia.

Con “Mi Yo De Antes”, Ozuna continúa expandiendo su catálogo musical, mientras sigue evolucionando artísticamente y reafirmando su lugar como una de las voces más influyentes de la música latina.