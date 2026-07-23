Silvestre y La Naranja confirmó su esperado regreso a los escenarios porteños. La banda integrada por Justo Fernández Madero, Francisco Nicholson, Lucas Grasso y Fernando Laprida se presentará el próximo 17 de octubre en C Art Media, en un show que marcará el inicio de una nueva etapa musical y la despedida de su exitoso álbum “Alter Ego”.

Entradas para Silvestre y La Naranja

Las entradas para el show de Silvestre y La Naranja en Buenos Aires estarán disponibles desde el viernes 24 de julio a las 12 horas, exclusivamente a través de Passline.

Silvestre y La Naranja despide “Alter Ego”

El concierto en C Art Media también funcionará como el comienzo del cierre de la etapa de “Alter Ego”, el disco que impulsó definitivamente la carrera del grupo y los llevó a realizar más de 30 conciertos en dos continentes.

Durante el último año, la banda recorrió escenarios de México, Estados Unidos, España, Chile, Uruguay y Colombia, donde miles de fanáticos acompañaron cada presentación y corearon canciones como “Prisionero perfecto”, “Invencibles” y “Adicto al temblor”.