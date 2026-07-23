Cosquín Rock 2027 ya tiene fecha confirmada. El festival de música más importante de Latinoamérica volverá a reunir a miles de fanáticos el 6 y 7 de febrero de 2027 en el tradicional Aeródromo Santa María de Punilla, en Córdoba.

Cuándo salen a la venta las entradas para Cosquín Rock 2027

Las entradas para Cosquín Rock 2027 estarán disponibles desde el jueves 29 de julio a través del sitio oficial cosquinrock.net.

La venta se realizará en diferentes etapas:

Yendo: preventa exclusiva para clientes BBVA Argentina , con hasta 12 cuotas sin interés (hasta agotar stock).

Llegando: segunda preventa exclusiva para clientes BBVA Argentina , también en 12 cuotas sin interés .

Viajando: venta general con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 12 cuotas sin interés con tarjetas BBVA Argentina.

Cosquín Rock, una experiencia que trasciende la música

Con 27 años de historia, Cosquín Rock se consolidó como uno de los festivales más importantes de habla hispana. Cada edición reúne a familias, grupos de amigos y amantes de la música que llegan desde distintos puntos del país y del exterior para vivir dos jornadas cargadas de shows, experiencias y propuestas culturales.

En las próximas semanas se conocerán más novedades sobre el line-up, los escenarios y todas las actividades que formarán parte de Cosquín Rock 2027.