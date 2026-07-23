Recién llegada de cubrir la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos, Sofía “Jujuy” Jiménez vivió uno de los momentos más especiales de su vida: conoció a Beltrán, el hijo de su hermana Inés y su primer sobrino.

El bebé nació mientras la modelo e influencer se encontraba trabajando en el Mundial, por lo que el reencuentro familiar tuvo una carga emocional aún mayor.

A través de su cuenta de Instagram, compartió un video en el que mostró el esperado primer encuentro con el pequeño, de quien además es madrina.

“Llegó el momento más esperado”, escribió Jujuy junto a las imágenes, en las que primero felicita a los flamantes papás y luego toma a Beltrán en brazos por primera vez.

Visiblemente emocionada, la modelo no pudo contener las lágrimas mientras alzaba al bebé, lo llenaba de mimos y le entregaba varios regalos preparados especialmente para él.

El emotivo encuentro de Sofía "Jujuy" Jiménez con su sobrino Beltrán (Foto de Instagram)

El emotivo encuentro de Sofía "Jujuy" Jiménez con su sobrino Beltrán (Foto de Instagram)

El emotivo encuentro de Sofía "Jujuy" Jiménez con su sobrino Beltrán (Foto de Instagram)

En otra de las postales del encuentro, Jujuy también posó junto a su sobrino con una remera que decía “Gracias, pa, por hacerme hincha de Argentina”, en alusión a la frase que se volvió viral durante la cobertura del Mundial y que generó una ola de comentarios en redes sociales.

El emotivo encuentro de Sofía "Jujuy" Jiménez con su sobrino Beltrán (Foto de Instagram)

El emotivo mensaje de Jujuy Jiménez para su sobrino Beltrán

Además del video, la modelo compartió una extensa dedicatoria para Beltrán y para su hermana Inés, en la que expresó toda la felicidad que siente por convertirse en tía y madrina.

“Lo que esperé este día. Te amo, Beltru de mi corazón. Me hiciste madrina, bebé, ¡qué lujo! Quiero mimarte, cuidarte, ser tu lugar seguro siempre, estar ahí cada vez que necesites, acompañarte en todas, con complicidad y alegría. Ahora todo tiene otro sentido”, escribió.

Luego le dedicó unas palabras a su hermana. “Inus, qué campeona sos. Una vez más enseñándome el camino y lo valioso de la vida. Tan hermana mayor... Estoy muy orgullosa de vos y de Mau. Beltrán no pudo haber elegido mejor. Felicitaciones a esta hermosa familia. Los amo con mi alma entera”, cerró Jujuy, conmovida por la llegada del nuevo integrante de la familia.