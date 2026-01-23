Jujuy Jiménez celebró sus 35 años de una manera muy especial y profundamente emotiva. La modelo compartió en sus redes sociales un video en el que se la ve llorando de emoción tras recibir una carta de su nuevo novio, un gesto que no esperaba y que la desbordó por completo.

“Es muy fuerte… son las 12 y un para de minutos. Mi novio me escribió una carta de puño y letra y les juro que creo que nunca había visto ni una carta. ¡Es muy hermosa!”, comenzó diciendo Jujuy, todavía sorprendida.

Según contó en el video, el momento fue aún más inesperado cuando él se alejó unos minutos: “Se fue a buscar un regalito al auto o algo más, porque le daba cosas que le lea delante de él”, relató entre risas y lágrimas.

Foto: Captura de Instagram (@sofijuok) Por: Fabiana Lopez

Visiblemente movilizada, la modelo reflexionó sobre lo que estaba viviendo y dejó frases que rápidamente emocionaron a sus seguidores:“¡No puedo más! Estoy muy feliz. Qué lindo sentir amor, qué lindo sentir que estás rodeada de gente que te quiere de verdad, que te acepta tal cual sos, que valora tu forma de ser, que te ama con el corazón”.

Jujuy también destacó lo especial del gesto romántico en tiempos donde, según ella, ya casi no existe: “Que escriban una carta de puño y letra. Real, esto ya no existe, en los tiempos de hoy no suceden“, detalló.

“Estoy muy feliz. Feliz cumpleaños para mí. Él armó toda una cena romántica”, cerró Jujuy, visiblemente movilizada por el gran momento que está atravesando en el plano amoroso.

Jujuy Jiménez: “Qué lindo sentir amor, qué lindo sentir que estás rodeada de gente que te quiere de verdad, que te acepta tal cual sos, que valora tu forma de ser, que te ama con el corazón”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL SINCERICIDIO DE JUJUY JIMÉNEZ, A HORAS DE BLANQUEAR SU NUEVO ROMANCE: “SIGO CON MIEDO A CONFIAR, PERO...”

A pocas horas de sorprender a sus seguidores en Año Nuevo al revelar que está nuevamente en pareja, Sofía “Jujuy” Jiménez eligió hablarle directo a sus fans con un mensaje cargado de sinceridad.

Desde sus historias de Instagram, Jujuy compartió una imagen muy simbólica: un libro abierto sobre la arena, junto al oráculo “Trabajá tu luz” de Rebecca Campbell, una de sus lecturas espirituales favoritas.

Pero lo que realmente conmovió fue el texto que acompañó la postal, en el que dejó al descubierto cómo vive este nuevo capítulo de su vida amorosa: “Vamos con todo. No les voy a mentir; sigo con miedo a confiar en el amor, pero como AMO tanto AMAR, vamos a intentarlo igual“, escribió.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sofijuok) Por: Fabiana Lopez

“‘Sin confianza, no hay confianza’, me dijeron. Voy a elegir SIEMPRE creer”, agregó en el posteo que subió a sus redes sociales, con significativos emojis.

Jujuy Jiménez: “Vamos con todo. No les voy a mentir; sigo con miedo a confiar en el amor, pero como AMO tanto AMAR, vamos a intentarlo igual“.

“¿Alguien más en la misma? Dale que no estamos solas”, cerró, dejando claro que su proceso emocional es compartido por muchas mujeres.