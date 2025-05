A tres años de la escandalosa separación de Bautista Bello, Sofía “Jujuy” Jiménez sorprendió con una profunda reflexión en Instagram.

La modelo y periodista compartió sus inseguridades y sus nuevas creencias en la red social sobre la vida en pareja, sobre la vida a solas y sobre la maternidad, con el afán de encontrar respuestas a sus dudas más íntimas.

Desde que terminó su pareja con Bello por infidelidad, Jujuy no volvió a blanquear mediáticamente ningún romance y, lejos del sueño de vestirse de blanco que supo contar en más de una oportunidad, hoy ni se ve casada.

Foto: Instagram.

JUJUY JIMÉNEZ REFLEXIONÓ SOBRE EL CASAMIENTO, LA MATERNIDAD Y LAS ROBA MARIDOS

“¿Cómo es que hay mujeres que roban maridos y existen otras que ni si quiera queremos uno? En su momento yo re flasheaba con la idea de casarme, a medida que fueron pasando los años, distintas experiencias, eso se fue modificando”.

“Hoy con 34 me lo pregunto en serio. Cada vez siento más felicidad pasando rato conmigo misma, ¿será de acuariana que soy? ¿Que tengo mi venus en acuario también? ¿Que me volví súper autosuficiente, independiente, con mi libertad financiera? No sé. ¡No entiendo!”.

“Lo único que me da un poquito de cosa/tristeza es empezar a resignar la idea de armar mi propia familia. Eso sí me gustaría, tener un hijito, pero como un proyecto de a 2, sola creo que no podría”.

“Mi mamá dice que congele óvulos, por las dudas, por si más adelante siento ganas. ¿Qué piensan ustedes sobre el tema? ¿Congelarían óvulos? ¿Piensan en casarse? ¿Se imaginan solteras toda la vida? (ojo, soltera no quiere decir sola)”.

Foto: Instagram.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.