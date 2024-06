Atrás quedó el dolor que sintió al terminar su noviazgo con Bautista Bello tras descubrirle que le fue infiel. Ahora, el corazón de Sofía “Jujuy” Jiménez volvió a latir con fuerza por otro hombre y ella mismo se encargó de confesarlo en medio de una nota que dio para Socios del Espectáculo.

“Estoy conociendo a una persona que no es de los medios. Estoy muy tranquila. No es famoso, pero tal vez lo vamos a hacer famoso ahora porque a mí ya me pasó de estar con alguien que no es conocido y, de repente, se le suben los humos”, comenzó diciendo la modelo, pícara, en un móvil desde Nueva York para el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece.

Foto: Captura (eltrece)

“No quiero quemar nada porque, ¿viste cuando estás conociendo a alguien? O sea, a mí me pasó que yo estuve chongueando, conociendo gente, tenía una cita, tenía otra, me animé como a conocer. Y de repente, conocí a este que fue como que a todas las otras velitas las dejé ahí”, agregó.

Y cerró, muy feliz con este nuevo presente: “El pibe es inteligente, me gusta que puedo charlar de todo. Emocionalmente, el pibe expresa lo que siente, transmite, comunica. Y a mí me gusta eso, poder hablar las cosas. Es administrador de empresas y tiene su propia marca. Yo estoy contenta, tranquila y disfrutando. Soltera todavía, o sea, no estoy de novia. Todavía no quiero ponerle ese título porque me da miedo. Me da pánico ese título”.

EL SINCERICIDIO DE JUJUY JIMÉNEZ SOBRE LO QUE ESPERA DE UN HOMBRE

Divertida, como se suele mostrar, Sofía “Jujuy” Jiménez pasó por Socios del Espectáculo y habló de esta nueva etapa de soltería tras haberle puesto punto final a su historia de amor con Bautista Bello por serle infiel.

Indagada por su presente sentimental, la modelo se sinceró en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por eltrece: “Tampoco es que estoy sola, siempre estoy abierta a conocer. Este verano quiero tener permitidos, nada de noviazgo fijo”.

Foto: Captura (eltrece)

En cuanto a la consulta sobre si le escriben muchos famosos, Jujuy respondió: “Más o menos. Yo creo que, por ahí es más una idea de lo que se imaginan que uno puede llegar a recibir, pero no es así en la diaria. Hay muchos verificados (que me escriben)”.

“No me fijo tanto en el rubro. A mí me pasa que, de verdad, para estar con alguien necesito mirarlo a los ojos y que me genere algo, que me pasa algo y me transmite. No importa lo que hace, pero que haga algo. Que trabaje, eso seguro, no estoy para mantener a más nadie”, continuó.

“No me fijo tanto en el rubro. A mí me pasa que, de verdad, para estar con alguien necesito mirarlo a los ojos y que me genere algo”.

Por último, Sofía reveló que un jugador de la Selección intentó contactarse con ella: “Me mandó mensajitos, pero nunca respondí. Viste que podés ver qué escribieron y que no se entere. Y lo gracioso es que después quise mostrarle a una amiga para reírnos, y ya lo había borrado. Yo creo que todos tiran y tiran y el que pica, pica. Y está bien, hoy se maneja todo mucho así”.