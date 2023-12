Fiel a su sinceridad, Sofía “Jujuy” Jiménez abrió su corazón y dio una profunda entrevista en la que reveló cómo reaccionaría si se cruzara a sus ex, Juan Martín del Potro y Guillermo “el Pelado” López.

“Yo ahora estoy bien y con todos mis ex me llevo muy bien. Con Juan no volví más, pero sé que si lo cruzaría estaría todo bien y nos abrazaríamos. Elijo quedarme con los lindos recuerdos de todos”, comenzó diciendo la modelo en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Con el Pelado también. Recuerdo que me hacía reír mucho. A los dos, si los cruzo les daría un abrazo y elijo quedarme con lo lindo”, agregó, después de haber dado que hablar con unas picantes declaraciones sobre lo que fue su historia de amor con el conductor.

Por otro lado, Jujuy se refirió a su separación de Bautista Bello tras haberle sido infiel: “Me escribieron muchas mujeres para solidarizarse porque, además, lo vivido me humaniza. Fue el dolor de cuando alguien rompe tu confianza y se te cae el mundo porque se te caen todos los proyectos que tenías con esa persona, como hijos, matrimonio, familia, casa, todo junto”.

“Pero algo me frenó a que no llegue tan lejos con él y confío en una fuerza universal que me guía y que acompaña mis pasos. Mi mamá quería ir a buscarlo y matarlo, pero me bancó y me aseguró que pasaba por algo. Ahora no quiero salir con nadie. Obviamente, muchos me hablan, siempre hay alguien que te interesa más que otros, pero estoy súper bien conmigo misma”, cerró la joven, a corazón abierto.

DESCONSOLADO LLANTO DE JUJUY JIMÉNEZ, A CUATRO MESES DE SEPARARSE DE SU EX

Luego del doloroso momento que atravesó con su separación de Bautista Bello, tras las imágenes que se filtraron con una mujer en Brasil que comprueba su infidelidad, Jujuy Jiménez rompió en llanto al hablar de sus deseos de volver a confiar en el amor.

Todo comenzó cuando Andy Kusnetzoff invitó a los famosos de la noche a acercarse cerca de la fuente: “Lo que vamos a hacer es conectar con el agua. Si quieren, pueden decir qué les gustaría que se lleve el agua, algo que se quieran sacar de encima, o qué les gustaría que les devuelva el agua”, expresó el conductor de PH, Podemos Hablar.

“Me encantaría que me devuelva las ganas de creer en el amor y volver a confiar”.

Fue entonces que Jujuy tomó la palabra: “Me encantaría que me devuelva las ganas de creer en el amor y volver a confiar. Yo creo, me encanta creer, soy una fiel seguidora del amor; pero estoy como medio desilusionada de eso. Así que ojalá”, atinó a decir, antes de que los ojos se le llenen de lágrimas.

En ese momento, Sol Pérez corrió a abrazarla y la modelo le agradeció el gesto: “Ay, qué bol…, me siento re tarada. Voy a odiar este momento, pero es que quiero tener confianza. No pongan esto (al aire), pero gracias por este abrazo”, lanzó. Y cerró, a corazón abierto: “Quiero volver a creer y poder formar mi familia”.