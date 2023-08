De a poco, Sofía “Jujuy” Jiménez va sanando el dolor que le causó la viralización de una foto que comprueba la infidelidad de –su por entonces novio- Bautista Bello con una mujer en un boliche en Brasil. Y en su visita a Noche al Dente, la modelo sorprendió con una confesión en vivo.

“¿Alguna vez fuiste infiel?”, fue una de las preguntas que Fernando Dente le hizo a su invitada sin vueltas. Y luego de pensarlo unos segundos, la entrevistada se confesó ante las cámaras en el ciclo de América: “Sí, fui infiel y tengo que decirlo. Yo no puedo mentir. Alguna vez lo hice y me sentí tan mal que no lo volví a hacer nunca más”.

“Me dio culpa, Para eso, prefiero no estar de novia si me pasa eso. Yo creo en la monogamia, o por lo menos tengo ganas de creer. No me animo tanto al poliamor”, cerró Jujuy, quien no le cierra las puertas al amor después de su desilusión.

Jujuy Jiménez le puso humor al doloroso momento que atraviesa tras la infidelidad de Bautista Bello

Después del descargo a corazón abierto que hizo Sofía “Jujuy” Jiménez tras las imágenes que se viralizaron de Bautista Bello besando a otra mujer en un boliche, la modelo intentó ponerle un poco de humor al doloroso momento que atraviesa tras la infidelidad de su pareja.

De viaje por Europa, Jujuy subió a Instagram Stories algunas postales de la paradisíaca isla que visitó y las acompañó con la famosa canción de María Becerra llamada Adiós que dice “a tus engaños y a tus mentiras les digo adiós. Ya no hay más daño, no más heridas; conmigo, no. De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé”.

“Y yo que por ti andaba loquita, pero ya se acabó. Y se terminó. No quiero tus besitos, ni tu falso amor. No mandes regalitos, no pidas perdón, que mi corazoncito hoy ye dice no”, se escuchó decir en otras fotografías en las que posó sonriendo.

Por último, Sofía dio que hablar al compartir con sus seguidores la imagen de un animal con dos cuernos grandes, en alusión a la infidelidad que sufrió por parte de Bautista: “Aquí, posando muy deseosas con mi amiga que vine a visitar en Menorca”, escribió, pícara.