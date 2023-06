Jujuy Jiménez le puso humor al doloroso momento que atraviesa tras la infidelidad de Bautista Bello: "Aquí, posando"

Después del descargo a corazón abierto que hizo Sofía “Jujuy” Jiménez tras las imágenes que se viralizaron de Bautista Bello besando a otra mujer en un boliche, la modelo intentó ponerle un poco de humor al doloroso momento que atraviesa tras la infidelidad de su pareja.

De viaje por Europa, Jujuy subió a Instagram Stories algunas postales de la paradisíaca isla que visitó y las acompañó con la famosa canción de María Becerra llamada Adiós que dice “a tus engaños y a tus mentiras les digo adiós. Ya no hay más daño, no más heridas; conmigo, no. De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé”.

“Y yo que por ti andaba loquita, pero ya se acabó. Y se terminó. No quiero tus besitos, ni tu falso amor. No mandes regalitos, no pidas perdón, que mi corazoncito hoy ye dice no”, se escuchó decir en otras fotografías en las que posó sonriendo.

Por último, Sofía dio que hablar al compartir con sus seguidores la imagen de un animal con dos cuernos grandes, en alusión a la infidelidad que sufrió por parte de Bautista: “Aquí, posando muy deseosas con mi amiga que vine a visitar en Menorca”, escribió, pícara.

COTI ROMERO SE SOLIDARIZÓ CON JUJUY JIMÉNEZ CON UN TREMENDO POSTEO TRAS SEPARARSE DE CONEJO

En medio del dolor que atraviesa Sofía “Jujuy” Jiménez tras enterarse que su novio, Bautista Bello, le fue infiel; Coti Romero se solidarizó con la modelo, a poco de haberle puesto punto final a su historia de amor con Alexis “Conejo” Quiroga.

"Te amamos Sofi. Yo literal estoy con antidepresivos que me recetó la psiquiatra. También estoy con psicólogo”, comenzó diciendo la exparticipante de Gran Hermano 2022 como respuesta a uno de los tristes posteos que compartió Jujuy en las redes,

“Me mareo porque son muy fuertes los medicamentos. Estoy tratando de comer un poquito más porque no he tenido apetito", agregó, dejando en claro que ella también atraviesa un duro momento tras la ruptura con su pareja.

Y cerró, a corazón abierto: "Esto te recuerda cuán importante es la salud mental, tratarse, amarse, hacer terapia, que ayuda a salir de los dolorcitos que hay en la vida. Sos muy fuerte y no hay mal que dure 100 años".

