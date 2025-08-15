Wanda Nara volvió a ser noticia, pero esta vez no por sus habituales polémicas, sino por un acercamiento inesperado con María Becerra.

En una charla con LAM que todavía no salió al aire, la mediática reveló que la cantante le escribió para proponerle un plan muy relajado: “Me escribió hace un rato, vamos a juntarnos a tomar mates porque somos vecinas”, contó, sorprendiendo a todos.

La buena onda entre ellas siempre existió, pero el timing de este encuentro no pasó desapercibido. Tanto Wanda como María tienen un vínculo indirecto a través de Eugenia “La China” Suárez: la cantante es expareja de Rusherking, quien mantuvo una relación con la actriz, mientras que Wanda sigue enfrentada legalmente a su ex, Mauro Icardi, actual pareja de la China. Aunque ninguna hizo comentarios sobre esta coincidencia, sus seguidores ya encendieron las redes con teorías y memes.

Foto: X (@fedeebongiorno) Por: Fabiana Lopez

Por lo que se sabe, la reunión será informal y distendida, pero tratándose de dos de las figuras más populares y seguidas de la Argentina, cualquier movimiento juntas podría convertirse en tendencia.

Foto: X (@fedeebongiorno)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

WANDA NARA DESLUMBRÓ CON UN IMPACTANTE LOOK TOTAL BLACK PARA SU DEBUT EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE LOVE IS BLIND

Wanda Nara volvió a demostrar que no deja nada librado al azar cuando se trata de brillar frente a las cámaras. A horas de su esperado debut en la segunda temporada de Love Is Blind, el reality que conduce junto a Darío Barassi y que se graba en México, la empresaria y conductora compartió la primera imagen oficial de su look… ¡y dejó a todos sin aliento!

En video que subió a Instagram Stories, Wanda deslumbró a sus seguidores al lucir un ajustadísimo vestido negro con transparencias y escote profundo que realza su figura. El look se completó con guantes largos al tono, sumando un aire sofisticado y sensual al mismo tiempo. De fondo, se aprecia un pasillo con alfombra roja y detalles que anticipan el clima glam que caracteriza al programa.

Con el pelo suelto y ondas suaves, la empresaria posó con actitud desafiante y seductora, en sintonía con el espíritu de Love Is Blind, donde las emociones, las pasiones y los giros inesperados son protagonistas.

¡Una diosa!