Wanda Nara habló con Puro Show y apuntó sin filtros contra Mauro Icardi y la China Suárez: “Muchas veces en el expediente hablan con mucha falta de respeto contra una mamá que cría cinco hijos sin tener en cuenta que hoy soy el sostén económico de mis hijos y de mi familia”.

Sobre su matrimonio con el futbolista y cómo está hoy en la Argentina, la conductora remarcó: “Yo estuve muy feliz 12 años. Creo que todo pasa por algo, estoy muy contenta con mi presente, viviendo en mi país con mis hijos y mi familia”.

Foto: Captura (eltrece)

“Hay que tratar de buscar el equilibrio y ojalá podamos tener un vínculo respetuoso por los chicos, no estoy de acuerdo con el bloqueo de llamadas que hubo pero yo no soy la responsable de todo”, sentenció apuntando a la actriz.

NICOLÁS CABRÉ ACOMPAÑARÍA A RUFINA EN SU VUELTA A TURQUÍA

A raíz de la información que dio Paula Varela en el programa de América sobre la vuelta de Rufina a la Argentina, Karina Iavícoli sumo data que involucra al padre de la nena, Nicolás Cabré.

“Existe la posibilidad de que cuando ella retorne a Turquía sea acompañada por su papá, no está mal si Cabré acepta este ofrecimiento de la China”, dijo la panelista.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.