Cada vez que Wanda Nara tiene una oportunidad de negocios la explota al máximo, y la publicidad de maní en pleno escándalo por el video hot de Mauro Icardi que se filtró en redes sociales fue el mejor ejemplo.

“La verdad que es laburo”, justificó la empresaria con una risa sarcástica.

Al igual que en su momento fue la publicidad de la marca de gaseosas en la que se burlaba de Maxi López a poco de la polémica traición de Mauro a su amigo y la separación del padre de sus tres hijos mayores, Wanda sentenció: “Lo que es laburo se respeta, se arregla un buen contrato y se hace”.

Mauro Icardi (Foto: captura de Instagram).

De todas se manifestó conciliadora con el hombre con el que compartió la cama y le dio dos hijas: “Yo estuve muy feliz 12 años”.

QUÉ DIJO WANDA NARA DEL VIDEO ÍNTIMO DE MAURO ICARDI

“Siento que ese video esté editado”, reivindicó a Icardi.

Entonces continuó: “La verdad que no fui parte de quien mandó ese video ni mucho menos”.

“No filtraría un video que me hace quedar mal a mí”, se despegó Wanda Nara del escándalo del video íntimo de Mauro Icardi por el que muchos lo tildaron de poco dotado.