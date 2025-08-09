Desde Buenos Aires y tras su regreso de Europa, Wanda Nara volvió a ser el centro de atención al compartir una imagen ultra sensual en sus redes sociales.

Reclinada en su cama, la empresaria y conductora posó con un corpiño nude translúcido, adornado con detalles rojos que resaltaron su figura y dejaron poco espacio a la imaginación.

Para evitar la censura de Instagram, Wanda tapó estratégicamente el pezón con un emoji de frutilla, sin opacar el impacto visual de la publicación.

Wanda Nara. Crédito: Instagram

WANDA NARA TODO UN EXPONENTE SENSUAL

Su mirada penetrante y un maquillaje de ojos intenso completaron el look, que rápidamente cosechó miles de likes y comentarios.

“Te espero acá”, escribió en la descripción, en clara referencia a su página de contenido exclusivo, donde suele compartir material más íntimo y exclusivo para sus seguidores más fieles.