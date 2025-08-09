Desde Buenos Aires y tras su regreso de Europa, Wanda Nara volvió a ser el centro de atención al compartir una imagen ultra sensual en sus redes sociales.
Reclinada en su cama, la empresaria y conductora posó con un corpiño nude translúcido, adornado con detalles rojos que resaltaron su figura y dejaron poco espacio a la imaginación.
Para evitar la censura de Instagram, Wanda tapó estratégicamente el pezón con un emoji de frutilla, sin opacar el impacto visual de la publicación.
WANDA NARA TODO UN EXPONENTE SENSUAL
Su mirada penetrante y un maquillaje de ojos intenso completaron el look, que rápidamente cosechó miles de likes y comentarios.
“Te espero acá”, escribió en la descripción, en clara referencia a su página de contenido exclusivo, donde suele compartir material más íntimo y exclusivo para sus seguidores más fieles.