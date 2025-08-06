¡Wanda Nara lo hizo de nuevo! Después de la viralización del video íntimo de Mauro Icardi, que habría sido grabado años atrás, la empresaria contraatacó con humor, picardía y un nivel de ironía que no pasó desapercibido, y se convirtió en la cara de una provocadora publicidad para una marca de maní, cargada de dobles sentidos y palitos a su ex.

Todo comenzó como una broma en redes, cuando Wanda aseguró —en tono de burla— que pronto haría una publicidad de maní. Pero el chiste se convirtió en realidad, y ahora Wanda compartió en su cuenta de Instagram la flamante campaña que protagonizó para una famosa marca de maní, con un guión cargado de dardos.

“No sé ustedes, pero yo cuando algo me gusta, me la juego”, se escuchó decir a la conductora en el clip, mientras recorre su cocina y prueba distintos productos a base de maní.

Foto: Captura de Instagram (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Con un acting impecable y su ya clásica mirada directa a cámara, la rubia redobla la apuesta: “Fanática desde siempre… y ahora oficialmente”, agregó, con picardía. Y el cierre es un guiño directo al escándalo: “Orgullosamente manicera”, remata la publicidad con una sonrisa que lo dice todo.

¡Tremendo!

Foto: Capturas de video de Instagram (@wanda_nara)

FUERTE POSTURA DE WANDA NARA CUANDO LE PREGUNTARON SI VOLVERÍA CON MAURO ICARDI

Wanda Nara volvió a prender fuego a Mauro Icardi, en medio de su guerra mediática y judicial por cuestiones referidas a las dos hijas que tienen en común, cuando le consultaron si estaba dispuesta a darle otra oportunidad al futbolista.

“¿Volverías con Mauro si te insiste?”, fue la consulta que le hizo un cronista a Wanda, tal como se pudo ver en Puro Show, el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece. A lo que la empresaria ni dudó: “No”, remarcó, tajante.

“¿Pero te insiste?”, indagaron. Y Wanda, una vez más, prefirió sembrar dudas sobre si la actual pareja de Eugenia “la China” Suárez le sigue escribiendo para intentar recomponer su vínculo: “No voy a hablar de eso”, cerró, entre risas pícaras.

¡Qué momento!