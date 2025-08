Wanda Nara desató un verdadero terremoto mediático con un explosivo mensaje contra Mauro Icardi. Desde sus redes sociales, la empresaria disparó sin filtro contra el futbolista, a quien acusó de querer sacarle a sus hijas y de inventar rumores para perjudicarla.

“Tenés que ser muy hijo de p… sabiendo que la mamá de tus hijas tiene leucemia y está constantemente controlada y medicada, querer instalar que pueda haber consumido alguna sustancia. Todo con el fin de sacarme a mis hijas y llevarlas a vivir con vos”, escribió Wanda en varios posteos que subió a Instagram Stories y que rápidamente se viralizaron.

En su descargo, también aseguró que Icardi lleva 10 meses sin pagar la cuota alimentaria ni la obra social, y que el tema ya está en manos de la Justicia. Pero el escándalo no terminó ahí: Wanda acompañó sus acusaciones con capturas de conversaciones privadas con un profesional médico, donde detalla su tratamiento en Fundaleu, los análisis y los procedimientos que debía realizarse para combatir la leucemia.

Por: Fabiana Lopez

En los chats se la ve hablando de su miedo, su angustia y la preocupación por sus cinco hijos, mientras el médico intenta transmitirle calma: “Tengo mucha angustia por mis hijos”, se pudo leer en una de las capturas. La publicación de estos mensajes íntimos fue interpretada como una respuesta directa a las acusaciones de Icardi.

Con este nuevo capítulo, la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi queda más quebrada que nunca, y el conflicto ya no solo se libra en los medios y las redes, sino también en el terreno judicial.

LA FRASE CON LA QUE WANDA NARA EVITÓ NOMBRAR A LA CHINA SUÁREZ Y ENCENDIÓ LA POLÉMICA

Wanda Nara volvió a dar que hablar con sus declaraciones luego de que los periodistas que la esperaron en el aeropuerto indagaran sobre su ex, Mauro Icardi y la actual pareja del futbolista, Eugenia “la China” Suárez.

Sin rodeos, la conductora y empresaria dejó en claro cómo reacciona cuando escucha a otros nombrarla en las notas que dan: “A mí no me interesa lo que digan los demás. Nunca me importó lo que digan los demás”, expresó, tal como se vio en Infama.

Al referirse a la actriz, Wanda eligió una frase que no pasó desapercibida y que muchos interpretaron como un dardo: “Chicos, yo hago mi vida. mi ex habla de mí, Marley habla de mí, la otra chica que está con mi ex habla de mí…”, remarcó. La definición llamó la atención, ya que en ningún momento pronunció el nombre de la China Suárez, pero todos entendieron a quién se refería.