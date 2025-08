En medio de las idas y vueltas mediáticas que rodean a Mauro Icardi, Eugenia “la China” Suárez y Wanda Nara, Infama obtuvo la palabra Juan Icardi -el papá del futbolista- quien dio que hablar con su gesto cuando le consultaron si acepta a la actriz como nuera.

La cronista intercepto a Juan en Rosario, justo después de que Wanda dejara la casa familiar donde había almorzado. Allí, cuando le preguntaron si le gustaría que Mauro estuviera presente, respondió sin dudarlo: “Sí, ya va a venir. Está lejos ahora, tiene que empezar a jugar”.

“¿Aceptaría a la China Suárez como nuera?”, fue al hueso la notera. Y lejos de entrar en polémicas, Juan contestó con diplomacia: “Escuchame, los mayores son mayores. Lo que él elija está bien”, atinó a decir, al mismo tiempo que se acercaba a la camioneta donde estaba Wanda y sus niñas.

Foto: Captura (América)

LA FRASE CON LA QUE WANDA NARA EVITÓ NOMBRAR A LA CHINA SUÁREZ Y ENCENDIÓ LA POLÉMICA

Wanda Nara volvió a dar que hablar con sus declaraciones luego de que los periodistas que la esperaron en el aeropuerto indagaran sobre su ex, Mauro Icardi y la actual pareja del futbolista, Eugenia “la China” Suárez.

Sin rodeos, la conductora y empresaria dejó en claro cómo reacciona cuando escucha a otros nombrarla en las notas que dan: “A mí no me interesa lo que digan los demás. Nunca me importó lo que digan los demás”, expresó, tal como se vio en Infama.

Al referirse a la actriz, Wanda eligió una frase que no pasó desapercibida y que muchos interpretaron como un dardo: “Chicos, yo hago mi vida. mi ex habla de mí, Marley habla de mí, la otra chica que está con mi ex habla de mí…”, remarcó. La definición llamó la atención, ya que en ningún momento pronunció el nombre de la China Suárez, pero todos entendieron a quién se refería.