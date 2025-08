Wanda Nara volvió a dar que hablar con sus declaraciones luego de que los periodistas que la esperaron en el aeropuerto indagaran sobre su ex, Mauro Icardi y la actual pareja del futbolista, Eugenia “la China” Suárez.

Sin rodeos, la conductora y empresaria dejó en claro cómo reacciona cuando escucha a otros nombrarla en las notas que dan: “A mí no me interesa lo que digan los demás. Nunca me importó lo que digan los demás”, expresó, tal como se vio en Infama.

Al referirse a la actriz, Wanda eligió una frase que no pasó desapercibida y que muchos interpretaron como un dardo: “Chicos, yo hago mi vida. mi ex habla de mí, Marley habla de mí, la otra chica que está con mi ex habla de mí…”, remarcó. La definición llamó la atención, ya que en ningún momento pronunció el nombre de la China Suárez, pero todos entendieron a quién se refería.

Foto: Captura (América)

LA FOTO DE L-GANTE, A PURO MIMO CON UNA MUJER EN IBIZA, QUE PODRÍA DESPERTAR LA FURIA DE WANDA NARA

A días de haberse mostrado a puro mimo con Wanda Nara, Elián “L-Gante” Valenzuela dio que hablar después de que en Sálvese quien pueda difundieran una imagen del cantante con otra mujer en Ibiza.

“Una mujer que dejó a los hijos acá y se fue a acompañarte a Europa, mínimamente la respetás. Y si te vas a ir con otra, hacelo puertas adentro”, lanzó Lizardo Ponce, cuestionando la actitud del cantante, después de que pasaran una imagen de L-Gante, disfrutando en el agua con una misteriosa joven.

Tras escucharlo, Fede Popgold también opinó del tema en vivo: “L-Gante no puede no saber que existe la mínima posibilidad de que alguien le saque una foto… ¡es L-Gante!”, atinó a decir el panelista, con vehemencia.

Foto: Captura (América)

A su turno,Ximena Capristocompartió su teoría sobre unaposible movida de prensa: “Para mí,todo esto es una campaña para hacer quedar a Wanda como una tóxica y promocionar su tema, para que tenga más visualizaciones enYouTube”. Por último,Pepe Ochoacerró: “Lo que les voy a decir es que estuvieron juntos y siguen juntos.¡Y se la pasan a los besos!”.