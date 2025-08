Wanda Nara volvió a recurrir a sus redes sociales para hacer un contundente descargo y dio que hablar con sus fuertes palabras, ¿con palito incluido a su ex, Mauro Icardi?

“No es la mudanza de Estambul. No la quieren devolver, por más de que los seis dijimos que no vamos a volver”, escribió Wanda junto a una foto en la que se ven decenas de cajas apiladas, y en referencia a sus cinco hijos.

La empresaria explicó que los objetos que intenta recuperar tienen un gran valor sentimental: “A Milán llegué hace 17 años, parte de mi vida y documentos estaban acá, en mi segundo hogar”, sentenció.

Foto: Captura de Intagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

En un extenso texto, Wanda detalló que hizo un gran esfuerzo para cumplir con sus hijos y traerles recuerdos y juguetes: “Fueron muchos días, pero quería cumplir con la promesa a mis hijos. Las vacaciones de invierno de ellos fue antes que todo esto y donde ellos quisieron y podían”.

A pesar del inconveniente, contó que sus hijos pudieron disfrutar de Buenos Aires con amigos y familiares, y que ella aprovechó para visitar a los suyos: “Me tocó esperar documentos de los varones y preparar la mudanza de mis cosas de Italia”, expresó. Y cerró, contundente: “Trabajé, visité amigos, hice negocios y preparé parte de mi vestuario para @netflix”.

Foto: Captura de Intagram Stories (@wanda_nara)

LA FOTO DE L-GANTE, A PURO MIMO CON UNA MUJER EN IBIZA, QUE PODRÍA DESPERTAR LA FURIA DE WANDA NARA

A días de haberse mostrado a puro mimo con Wanda Nara, Elián “L-Gante” Valenzuela dio que hablar después de que en Sálvese quien pueda difundieran una imagen del cantante con otra mujer en Ibiza.

“Una mujer que dejó a los hijos acá y se fue a acompañarte a Europa, mínimamente la respetás. Y si te vas a ir con otra, hacelo puertas adentro”, lanzó Lizardo Ponce, cuestionando la actitud del cantante, después de que pasaran una imagen de L-Gante, disfrutando en el agua con una misteriosa joven.

Tras escucharlo, Fede Popgold también opinó del tema en vivo: “L-Gante no puede no saber que existe la mínima posibilidad de que alguien le saque una foto… ¡es L-Gante!”, atinó a decir el panelista, con vehemencia.

Foto: Captura (América)

A su turno, Ximena Capristo compartió su teoría sobre una posible movida de prensa: “Para mí, todo esto es una campaña para hacer quedar a Wanda como una tóxica y promocionar su tema, para que tenga más visualizaciones en YouTube”. Por último,Pepe Ochoa cerró: “Lo que les voy a decir es que estuvieron juntos y siguen juntos. ¡Y se la pasan a los besos!”.