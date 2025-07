En plena guerra judicial y mediática con Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a llamar la atención con un excéntrico posteo en sus redes sociales. La empresaria y conductora compartió una postal de lo que sería uno de los lujos más llamativos de su mansión en Nordelta: un jacuzzi gigante en el balcón con vista al río.

“Siempre consigo todo lo que quiero”, escribió Wanda en la imagen que subió a Instagram Stories donde se ve cómo suben con grúa un hidromasaje tamaño XL, apto -según ella misma especificó- “para 6 o más personas”, y a la que le agregó el hashtag #MiCasaDeLosSueños.

La escena no pasó desapercibida entre sus fans, quienes suelen celebrar las nuevas adquisiciones de Wanda, mientras continúa reformando la casa que deseó habitar toda su vida.

Por: Fabiana Lopez

Luego de que Wanda Nara fuera señalada como la responsable de haber filtrado el explosivo video íntimo que Mauro Icardi grabó en 2021, Ángel de Brito dio a conocer cómo reaccionó la empresaria ante estas especulaciones.

El material, que se viralizó en los últimos días, muestra al futbolista en una situación íntima y habría sido enviado, según su propio testimonio, a una sola persona: su ex y madre de sus hijas.

En su programa de straming que se transmite por Bondi, De Brito no dejó lugar a dudas: “El video es real. Lo grabó Mauro. Él mismo reconoció que es suyo y que lo envió en 2021 a Wanda, cuando estaban separados físicamente”, expresó, tal como lo mostraron en Sálvese Quien Pueda.

Wanda Nara, de vacaciones en Europa | Créditos: Instagram @wanda_nara

La polémica se encendió aún más cuando el conductor reveló que Icardi ya instruyó a sus abogadas para que le envíen una carta documento a la empresaria: “Estamos en 2025, pero esto quedó archivado en 2021. Mauro nunca pensó que lo iban a traicionar de esta forma”, agregó Ángel, apuntando al dolor del delantero ante la supuesta exposición pública de un contenido íntimo que nunca debió salir a la luz.

Wanda Nara: “Jajaja, ya no sabe más ya de qué acusarme. Que lo demuestre. Yo no mandé nada”.

Ante las versiones que la vinculan directamente con la filtración, Wanda no se quedó callada y lanzó una frase lapidaria que el conductor leyó en vivo: “Jajaja, ya no sabe más ya de qué acusarme. Que lo demuestre. Yo no mandé nada”.