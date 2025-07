Gustavo Méndez contó en Mujeres Argentinas la jugada de Wanda Nara contra la China Suárez. Mauro Icardi sigue sin pagar la cuota alimentaria en Argentina y en el programa de eltrece dieron los detalles de la polémica.

“Habían embargado la camioneta a Mauro Icardi y esto continúa porque no pagó los alimentos provisorios a Wanda Nara, y cuando esto es así quién debe pagar los servicios de los abogados de la parte contraria es el deudor”, dijo el periodista.

Entonces, pormenorizó: “Es una camioneta valuada en 60 mil dólares, ya está en todos los servicios de puestos policiales y de tránsito que este vehículo va a ser secuestrado y rematado para pagarle los honorarios que comenzaron en 12 millones de pesos más 8 millones de intereses a Ana Rosenfeld”.

La camioneta de Mauro Icardi embargada por su deuda alimentaria (Foto: captura de eltrece).

“Si a partir de la fecha no entregan la camioneta para remtarla, va a empezar a correr una multa diaria de un millón de pesos, poco le importa a Mauro Icardi porque no lo va a pagar, es lo que me dijeron sus abogadas, porque si paga significa que él está de acuerdo que las chicas tengan su centro de vida acá”, explicó Méndez.

Fue al final cuando Gustavo reveló por qué esta maniobra afecta a la actriz, quien actualmente está en Turquía con el futbolista: “Dicen que es la camioneta que le regaló a la China y la casa de los sueños que él compró estaría también a nombre de ella”.

WANDA NARA VOLVIÓ A DESOBEDECER A LA JUSTICIA Y L-GANTE QUEDÓ INVOLUCRADO

Gustavo Méndezcontó enMujeres Argentinas que Wanda Nara, que está en Europa Elián Valenzuela, volvió a faltar a la Justicia argentina y explicó en el programa matutino deeltrece por qué L-Gante quedó involucrado.

“Wanda Nara le pidió al juez Hagopián poder viajar por trabajo durante cinco días al exterior desde el 21 al 27 y hoy es 30,esto está firmado en la justicia. Ella no regresó, y me dicen que volvería con L-Gante el 4 de agosto”, reveló el periodista.

Al final, el panelista lanzó picantísimo: “Entonces,¿qué pasa con su rol de madre? porque ella pide que sus hijas estén con ella pero las menores, que están en Argentina, no están en este momento ni con ella, ni con su tía Zaira, ni con la abuela Nora, están con el abuelo, Andrés Nara”.

