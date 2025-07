Luego de que Wanda Nara fuera señalada como la responsable de haber filtrado el explosivo video íntimo que Mauro Icardi grabó en 2021, Ángel de Brito dio a conocer cómo reaccionó la empresaria ante estas especulaciones.

El material, que se viralizó en los últimos días, muestra al futbolista en una situación íntima y habría sido enviado, según su propio testimonio, a una sola persona: su ex y madre de sus hijas.

En su programa de straming que se transmite por Bondi, De Brito no dejó lugar a dudas: “El video es real. Lo grabó Mauro. Él mismo reconoció que es suyo y que lo envió en 2021 a Wanda, cuando estaban separados físicamente”, expresó, tal como lo mostraron en Sálvese Quien Pueda.

Wanda Nara, de vacaciones en Europa

La polémica se encendió aún más cuando el conductor reveló que Icardi ya instruyó a sus abogadas para que le envíen una carta documento a la empresaria: “Estamos en 2025, pero esto quedó archivado en 2021. Mauro nunca pensó que lo iban a traicionar de esta forma”, agregó Ángel, apuntando al dolor del delantero ante la supuesta exposición pública de un contenido íntimo que nunca debió salir a la luz.

Ante las versiones que la vinculan directamente con la filtración, Wanda no se quedó callada y lanzó una frase lapidaria que el conductor leyó en vivo: “Jajaja, ya no sabe más ya de qué acusarme. Que lo demuestre. Yo no mandé nada”.

EN PLENA GUERRA CON MAURO ICARDI, WANDA NARA SUBIÓ UN POSTEO, SE EQUIVOCÓ Y LO BORRÓ: QUÉ DECÍA

Wanda Nara volvió a ser noticia, esta vez no por un nuevo romance, ni por un proyecto profesional, sino por un posteo fallido en X (antes Twitter) que generó revuelo en pleno conflicto judicial con Mauro Icardi.

La empresaria subió un mensaje en el que explicaba detalles sensibles de su situación legal, pero a las pocas horas, lo borró. Según revelaron en Puro Show, Wanda escribió un largo tuit asegurando que la Justicia italiana se había declarado “incompetente” en el pedido de restitución de sus hijas y que le habría dado un plazo a Icardi para presentar contratos. También afirmó que el proceso de divorcio aún no estaba iniciado y que Mauro lo habría presentado con intenciones de retrasarlo a propósito.

“Este año, no hay divorcio. Una locura del que lo presentó y retrasa a propósito sin presentar nada”, decía el posteo de Wanda, que además acusaba al futbolista y padre de sus dos hijas de querer seguir casado sin razón aparente.

Foto: Instagram

Pero lo más llamativo llegó después: el mensaje fue eliminado. ¿Por qué? Según Angie Balbiani, panelista del ciclo eltrece "porque se dio cuenta de que era una estupidez, o directamente una mentira“.

Al parecer, el dato más concreto es que la Justicia italiana sí se declaró incompetente en cuestiones alimentarias, pero no en todo el proceso, y que en realidad el divorcio debe llevarse a cabo en Italia por una cuestión técnica relacionada con la separación de bienes, que se originó allí cuando estalló el escándalo con Eugenia “la China” Suárez, actual novia de Icardi.