Angie Balbiani contó en Puro Show cuáles son las consecuencias de la “pornovenganza” contra Mauro Icardi que apunta directamente a Wanda Nara a pesar de que la que haya hecho públicos los videos fuera la supuesta amante del futbolista, Natasha Rey.

“Lo de la publicación del video íntimo de Mauro Icardi es un delito, no se puede subir material privado de una persona públicamente porque se llama pornovenganza”, remarcó Pampito en el programa de eltrece.

Entonces, la panelista procedió a explicar en detalle la denuncia en contra de la conductora: “Las abogadas de Mauro Icardi me dijeron que obviamente van a ir contra esta mujer, Natasha Rey, pero también contra Wanda Nara”.

“Porque dicen que el video fue enviado por Icardi a Wanda y que eso se llama pornoextorsión. Esto que voy a decir lo comentaba también Facu Ventura, la particularidad de esto es que no solamente la van a denunciar en Argentina sino que también en Italia”, remarcó la periodista.

Luego, Angie contó cuál es la pena por este delito en cada país: “El video es real porque sino no haces una denuncia. En Argentina la pena puede variar entre 3 y 10 años con una multa, y cuando hablamos de 3 años es que no es excarcelable, y la legilsación italiana es más dura”.

“Allá la pena va entre 1 a 6 años de prisión pero las multas son de entre 5 y 15 mil euros, y la gravedad es que la pena puede aumentar si las dos personas involucradas tuvieron una relación sentimental. Ellos vivieron en Italia, entonces es un recurso que lo van a utilizar”, sentenció Balbiani.

WANDA NARA ESTALLÓ CONTRA ANGIE BALBIANI POR LA DENUNCIA DE MAURO ICARDI

Pochi de Gossipeame contó en Puro Show el fuerte mensaje de Wanda Nara contra Angie Balbiani por la información que dio en el programa de eltrece y ésta le contestó sin filtros.

“Wanda se puso brava con vos, yo le dije ‘acá esta contando Angie que las abogadas de Mauro te van a denunciar en Argentina y en Italia por lo del video’”, comenzó contando la Pochi.

Luego, reveló que le respondió la conductora: “Ella contestó ‘¿con mi familia desde cuándo? ¿le tengo que dar explicaciones a Angie? Que se ocupe de su vida, me hicieron tantas denuncias al cohete’”.

“Me voy a ocupar de mi vida tanto que ahora vuelvo a casa y estoy con mis hijos”, le respondió Angie y Pampito defendió a su compañera: “Que no se enoje Wanda con Angie, ella está contando una información que le dan las abogadas de Icardi, no es que está inventando”.

Al final, Balbiani cerró: “De hecho me ocupo de mi vida hablando con las fuentes y viniendo a trabajar, yo no tengo ningún problema con Wanda, a mí como periodista me pasaba que se hablaba mucho del lado de Wanda de las cosas y a mí me interesaba saber qué pasaba del otro lado porque me parece justo también”.

