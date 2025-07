Mientras Mauro Icardi y Wanda Nara atraviesan una nueva batalla judicial por sus hijas, estalló una nueva polémica que tiene como protagonista al futbolista después de que se filtrara unos supuestos chats con la modelo uruguaya, Natasha Rey.

Los mensajes, que compartió la cuenta de X (antes Twitter) @elejercitodelam dejan al descubierto un tono más que sugerente: “¡Estás muy fuerte, sábelo!”, sería uno de los mensajes atribuidos a Icardi, acompañado de emojis con caritas enamoradas.

“Mandame otra de adelante, no seas mala”, se pudo leer, deslizando la intención del deportista de ver más imágenes de Natasha. Y cerró, picante: “No hay chance de que no te vea vos”.

MAURO ICARDI DENUNCIÓ A WANDA NARA Y ESTALLÓ UN ESCÁNDALO JUDICIAL EXPLOSIVO

En medio del escándalo mediático por la filtración de imágenes que lo vinculan con Natasha Rey, Mauro Icardi volvió a apuntar contra Wanda Nara en la Justicia.

El delantero del Galatasaray, quien días atrás quedó en el ojo de la tormenta por un supuesto video íntimo, inició una nueva denuncia contra su ex que podría impactar de lleno en la relación con las hijas que tienen en común.

Así lo detalló Guido Záffora en El Diario de Mariana: “Es una nueva denuncia de Mauro a Wanda. La acusa de obstrucción, incumplimiento y desobediencia”, expresó el panelista mientras mostraba el documento judicial emitido por el Ministerio Público Tutelar.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Según detallaron, el futbolista, representado por sus abogadas Elba Marcovecchio y Lara Piro, solicitó al juez Hagopián la habilitación de la feria judicial para atender la situación urgente. ¿El motivo? Denuncia que Wanda habría incumplido el régimen de comunicación con sus hijas, poniendo en riesgo el vínculo paterno.

“Mauro denuncia incumplimientos maternos con respecto al contacto con él, y pide informes”, continuó Záffora, agregando que las nenas actualmente están al cuidado de Andrés Nara, su abuelo.

“Wanda le avisó al juez que se iba de viaje cinco días por trabajo a España, dejando a las niñas con el abuelo. Pero hubo problemas con las videollamadas, que si no había batería, que no respondían; cosas casi infantiles”, comentó el periodista.

La gota que habría rebalsado el vaso fue un conflicto con un teléfono, que dificultó la comunicación entre Icardi y sus hijas: “Él no pudo hablar con ellas, y por eso, decide elevar esta nueva denuncia”, cerró el periodista en vivo.